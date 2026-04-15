El centrocampista del Barcelona, De Jong, reaccionó con desafiante tras la eliminación en cuartos de la Champions a manos del Atlético. A pesar de ganar 2-1 en la vuelta, el global de 3-2 no reflejó el dominio holandés a lo largo de los 180 minutos, según el jugador.

«Fuimos superiores, dominamos ambos partidos a pesar de jugar con uno menos. La suerte no estuvo de nuestro lado», declaró De Jong, según Marca.