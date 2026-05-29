¡Doble o nada! ¿Ganar la Premier y la Champions hará que Mikel Arteta renueve con el Arsenal o que busque igualar a Arsène Wenger?

Tras el intento de Unai Emery de suceder a Arsène Wenger, Arteta —que había trabajado con Pep Guardiola en el Manchester City— regresó al Emirates Stadium en diciembre de 2019.

Sin experiencia como entrenador, se adaptó rápido y ganó la FA Cup 2020 y la Community Shield ese mismo año. En los siguientes cinco años solo sumó ese otro título en el partido inaugural de la temporada.

Tras seis años sin Champions, el equipo se reconstruyó y se convirtió en aspirante al título, aunque acabó subcampeón tras Manchester City o Liverpool en tres cursos seguidos.

Las dudas sobre la fortaleza del equipo y la capacidad de Arteta crecieron. La respuesta llegó en la 2025-26: Arsenal ganó su primer título de liga desde los «Invincibles» de 2003-04 y disputará la final de la Champions contra el París Saint-Germain este sábado.