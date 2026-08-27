Tras la trabajada victoria en Craven Cottage, Alonso reveló que sus estrellas ausentes habían sufrido pequeños contratiempos durante el entrenamiento. El técnico español recalcó un enfoque prudente con el estado físico de los jugadores en las primeras fases de la campaña.

«Durante la semana tuvieron algunos contratiempos», explicó Alonso durante su rueda de prensa previa al partido del miércoles por la tarde. «Con Moi, y con cualquier [jugador], no queremos asumir demasiado riesgo. No estaban listos para jugar esta noche».

El técnico del Chelsea ofreció una nueva actualización sobre el estado de ambos antes del choque contra el Luton. Alonso confirmó su ausencia inmediata, pero dejó un atisbo de optimismo de cara al calendario liguero del fin de semana.

«No para mañana, ninguno de los dos llegará», afirmó Alonso. «Ya veremos, con suerte Moi podría llegar para el fin de semana, pero necesitamos revisar un poco más a Marco. Por lo demás, todos desde el lunes están bien, Cole [Palmer] está absolutamente bien».



