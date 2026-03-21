Malas noticias para el Bolonia en vísperas del importante partido de liga que disputará en casa contra la Lazio. De hecho, Italiano no podrá contar ni con Tommaso Pobega ni con Jens Odgaard, ya que ambos están de baja por una lesión muscular.
Getty Images Sport
Traducido por
Doble golpe para el Bolonia: Pobega y Odgaard, baja para el partido contra la Lazio. La convocatoria de Italiano y el estado de los dos lesionados
EL ESTADO DE FORMA DE POBEGA Y ODGAARD
Según el parte médico publicado por el Bolonia, Pobega y Odgaard no podrán jugar mañana en el «Dall'Ara» debido a una molestia muscular: el primero en el iliopsoas derecho y el segundo en el muslo izquierdo. El objetivo del Bolonia es que ambos se recuperen a tiempo para el partido fuera de casa de Pascua en Cremona, el 5 de abril.
LOS CONVOCADOS
Esta es la lista de convocados del Bolonia:
Porteros: Pessina, Ravaglia, Franceschelli.
Defensas: Casale, Heggem, Helland, Lucumi, Lykogiannis, Mario, Miranda, Vitik, Zortea.
Centrocampistas: Ferguson, Freuler, Moro, Sohm.
Delanteros: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Domínguez, Orsolini, Rowe.
Anuncios