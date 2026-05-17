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Mohamed Saeed

Traducido por

¡Doble entrenamiento para Lionel Messi! Así se prepara el mejor jugador argentino de todos los tiempos para el Mundial 2026, mientras Rodrigo de Paul revela el exigente régimen del Inter de Miami

L. Messi
Argentina
World Cup
R. De Paul
Inter Miami CF
Major League Soccer

A pesar de estar cerca del final de su carrera, Lionel Messi, estrella del Inter de Miami, no piensa bajar el ritmo de cara al Mundial 2026. Su compañero en club y selección, Rodrigo de Paul, reveló que el ocho veces Balón de Oro se somete a una exigente preparación física para llegar en óptimas condiciones a la defensa del título con Argentina.

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    El secreto detrás del mejor momento físico de Messi

    A pesar de haber ganado todos los grandes títulos del fútbol mundial, Messi trabaja más que nunca.

    Según De Paul, el capitán del Inter de Miami añade una doble sesión de entrenamiento a su rutina diaria, además de sus compromisos con el club.

    En una entrevista con Lo del Pollo, De Paul explicó que este plan de entrenamiento especializado lleva varios meses en marcha. «Hace entre dos y tres meses, nos marcamos un plan de entrenamiento más allá de lo que hacemos en el club y los dos nos matamos para alcanzar la mejor forma física», reveló el centrocampista. «Nos propusimos un doble turno, contamos con nuestro preparador físico allí y lo damos todo».


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    Messi está en plena forma

    Messi está en plena forma con el Inter de Miami en lo que va de la temporada 2026 de la MLS, tras haber marcado 11 goles en 12 partidos y haber dado cuatro asistencias. El jugador de 38 años volvió a ser el héroe de los Herons en su último partido, al marcar un doblete en la emocionante victoria por 5-3 sobre el Cincinnati, que aupó al club al tercer puesto de la clasificación de la Conferencia Este.


  • De Paul habla abiertamente sobre sus problemas mentales

    Más allá de las exigencias físicas del fútbol de élite, De Paul habló de los retos personales que afronta como deportista de alto nivel. Conocido por su carácter alegre y sus bailes en TikTok con su hija Francesca, el centrocampista admitió sufrir grandes altibajos emocionales.

    «Soy muy dado a los altibajos», admitió. «Tengo muchos momentos bajos. Cuando caigo, caigo de verdad. No soy un tipo indiferente ni tibio».

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    ¿Qué les depara el futuro a Argentina y a Messi?

    De Paul espera integrar la convocatoria junto a Messi para el Grupo J del Mundial 2026, donde Argentina enfrentará a Argelia, Austria y Jordania. Antes del torneo, el equipo de Lionel Scaloni jugará amistosos contra Honduras e Islandia.

    Messi se centra en el presente: con un preparador físico y un plan riguroso junto a De Paul, busca llegar en óptimas condiciones para el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

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