Djed Spence jugará con una máscara protectora tras fracturarse la mandíbula por un codazo de Liam Delap en la derrota del Tottenham ante el Chelsea

Según The Athletic, Spence sufrió una fractura de mandíbula tras recibir un codazo accidental de Delap en el partido que el Tottenham perdió 2-1 contra el Chelsea el martes.

El lateral, que ya publicó en redes sociales un vídeo del golpe junto a emojis riendo, quiere seguir a disposición de Roberto De Zerbi para la última jornada. Los médicos le preparan una máscara protectora, recurso habitual en el fútbol tras un traumatismo facial.