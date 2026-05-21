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Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Djed Spence jugará con una máscara protectora tras fracturarse la mandíbula por un codazo de Liam Delap en la derrota del Tottenham ante el Chelsea

D. Spence
Tottenham
L. Delap
Chelsea
Chelsea vs Tottenham
Tottenham vs Everton
Everton
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Djed Spence, con una fractura de mandíbula tras una entrada de Liam Delap en el partido contra el Chelsea, planea jugar el último encuentro de la temporada ante el Everton con una máscara protectora.

  • Spence sufre una lesión grave en la mandíbula

    Según The Athletic, Spence sufrió una fractura de mandíbula tras recibir un codazo accidental de Delap en el partido que el Tottenham perdió 2-1 contra el Chelsea el martes.

    El lateral, que ya publicó en redes sociales un vídeo del golpe junto a emojis riendo, quiere seguir a disposición de Roberto De Zerbi para la última jornada. Los médicos le preparan una máscara protectora, recurso habitual en el fútbol tras un traumatismo facial.

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  • Aston Villa v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lista de lesionados de los Spurs

    Con el Tottenham preparando su último partido contra el Everton, la presencia de Spence —que ha jugado 43 partidos esta temporada— es un gran impulso para el cuerpo técnico. Su presencia se vuelve aún más importante debido a la crisis de lesiones que margina a Dejan Kulusevski, Mohammed Kudus, Ben Davies, Xavi Simons y Cristian Romero en un momento clave de la temporada.

  • La lucha por la permanencia del Tottenham en la última jornada

    A una jornada del final, Tottenham y West Ham luchan por evitar el descenso. West Ham necesita ganar al Leeds y esperar resultados, pues ni siquiera la victoria garantiza la salvación. Tottenham, en cambio, está en una posición más cómoda.

    Para lograrlo, los Spurs necesitan a toda su plantilla en forma, pues recibirán al Everton en el cierre de la temporada. Una victoria en casa les garantiza la permanencia, y su diferencia de goles les permite incluso asegurar la categoría con un empate.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-BURNLEYAFP

    Los Spurs mantienen el control pese a perder contra el Chelsea.

    Pese a perder contra el Chelsea, el Tottenham mantiene opciones de salvarse tras la derrota del West Ham 3-1 en Newcastle. Este resultado clave le da a los Spurs la oportunidad de evitar el descenso por primera vez desde 1977. Su lucha llega en un año histórico en el norte de Londres, donde su rival, el Arsenal, ha ganado la Premier por primera vez desde 2004.

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