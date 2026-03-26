«Dirigir con el ego»: por qué Zlatan Ibrahimovic no se hizo entrenador, ya que el exdelantero del AC Milan, la Juventus, el PSG y el Manchester United evita el «caos» en el banquillo

Ibrahimovic sigue vinculado al fútbol, como figura destacada entre bastidores en el AC Milan; se considera que este hombre, que nunca rehuyó autodenominarse «Dios» en su etapa como jugador, ha encontrado el papel perfecto.

Al ser preguntado sobre si Ibrahimovic habría traído demasiado «caos» a la dirección, la leyenda del Milan Ambrosini —en declaraciones a BetVictor Online Casino— dijo a GOAL durante una entrevista exclusiva: «Zlatan ha encontrado, en este momento, exactamente lo que tiene que hacer. No estoy seguro de que quiera ser entrenador. Quizá cuando dejas de jugar empiezas a pensar: “Vale, ¿qué puedo hacer? ¿De qué soy capaz?”. Y quizá sea normal que pensara: “Vale, puedo ser entrenador”.

»Pero se dio cuenta de que no es el papel adecuado para él. Porque tiene que lidiar con su ego. La forma perfecta de lidiar con su ego es mantenerse por encima, no pensar en 30 jugadores en cada partido. Necesita quedarse en la posición en la que está ahora mismo. Cerca del propietario, no tan cerca del club como el año pasado. Mantenerse un paso por delante y ver qué pasa, aportando su increíble conocimiento del fútbol, pero no como entrenador».

Ibrahimovic estaba hecho del mismo molde que Cristiano Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, en el sentido de que siempre exigía lo mejor de sí mismo y de aquellos con los que trabajaba. Al ser preguntado sobre si esa mentalidad habría dificultado su labor como entrenador, Ambrosini añadió: «Incluso en los últimos años de su carrera, cambió. Porque cuando regresó por última vez al AC Milan, se dio cuenta de que sus compañeros no eran tan buenos como lo éramos nosotros diez años antes. Y esto cambió su forma de comportarse en el vestuario.

«Por supuesto, aportando su fuerza, su confianza, su ego. Pero dándose cuenta de que los jugadores necesitarían algo más: “Vale, venid aquí, os voy a explicar lo que tenéis que hacer de otra manera”. Por eso ganaron el último título».