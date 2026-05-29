En una entrevista con CazéTV, el defensa habló del legendario delantero. «No es solo una unión portuguesa, sino global; es la unión del fútbol», afirmó Dalot.

Por todo lo que Cristiano ha hecho por Portugal y por el fútbol, sería maravilloso que cerrara su carrera con un Mundial. ¿Necesita ese título para ser considerado uno de los mejores de la historia? No, pero le añadiría más belleza a su palmarés.

Espero que ocurra, porque, además de desearlo como admirador, sé que ese título sería muy importante para mi país. Vivir eso sería espectacular».