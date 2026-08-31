El ambiente en el Metropolitano se ha vuelto tóxico, con un informe que afirma que Simeone está «absolutamente furioso» con Alvarez. El delantero argentino ha sido fuertemente vinculado con un sensacional fichaje por el Barcelona, un movimiento que ha hecho que su entrenador se sienta abandonado tras una temporada de férrea defensa pública.

El comentarista de LaLiga Phil Kitromilides arrojó luz sobre el deterioro de la situación, al revelar la profundidad del enfado del técnico. En declaraciones a CBS Sports, Kitromilides explicó: «Lo que estoy oyendo es que el vestuario está muy, muy decepcionado con él. Y lo que me ha dicho alguien que conoce la situación es que Diego Simeone ni siquiera puede mirarlo. O sea, Diego Simeone está furioso, absolutamente furioso con Julian Alvarez. Y con razón».



