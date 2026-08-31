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Diego Simeone está «absolutamente FURIOSO» y «ni siquiera puede mirar» a Julian Alvarez mientras la estrella del Atlético de Madrid presiona para fichar por el Barcelona
Simeone llega a su punto de ruptura
El ambiente en el Metropolitano se ha vuelto tóxico, con un informe que afirma que Simeone está «absolutamente furioso» con Alvarez. El delantero argentino ha sido fuertemente vinculado con un sensacional fichaje por el Barcelona, un movimiento que ha hecho que su entrenador se sienta abandonado tras una temporada de férrea defensa pública.
El comentarista de LaLiga Phil Kitromilides arrojó luz sobre el deterioro de la situación, al revelar la profundidad del enfado del técnico. En declaraciones a CBS Sports, Kitromilides explicó: «Lo que estoy oyendo es que el vestuario está muy, muy decepcionado con él. Y lo que me ha dicho alguien que conoce la situación es que Diego Simeone ni siquiera puede mirarlo. O sea, Diego Simeone está furioso, absolutamente furioso con Julian Alvarez. Y con razón».
- AFP
Una traición a la confianza
La sensación de enfado dentro del entorno del Atlético nace de el apoyo inquebrantable que Simeone brindó a Alvarez durante sus momentos más difíciles. A pesar de que el delantero atravesó una sequía goleadora de cuatro meses la temporada pasada, Simeone siguió siendo su defensor más firme. El técnico veía al exjugador del Manchester City como la piedra angular de su proyecto a largo plazo en Madrid, lo que hace que la reciente agitación por su traspaso sea especialmente difícil de digerir para el cuerpo técnico.
Kitromilides explicó además por qué Simeone se siente tan agraviado, al señalar la protección que recibió el jugador durante sus malos momentos. Añadió: "Este es su chico, es alguien a quien defendió públicamente y de forma constante la temporada pasada, cuando Alvarez estuvo casi cuatro meses sin marcar. Simeone nunca lo cuestionó, nunca salió una mala palabra de Simeone, siempre lo respaldó y lo apoyó al 100%. Este es su jugador más importante, su jugador franquicia. Todo el proyecto está construido en torno a Julian Alvarez".
El interés del Barcelona y las alternativas
Aunque Alvarez se perdió sesiones de entrenamiento la semana pasada, alimentando aún más las especulaciones sobre su salida, sí regresó al trabajo con sus compañeros el domingo. Sin embargo, pese al aparente deseo del jugador de marcharse al Camp Nou, el Atlético de Madrid mantiene una postura firme.
El Barcelona sigue siendo un gran admirador del internacional argentino, pero, según se informa, la cúpula jerárquica del club reconoce la enorme dificultad de cerrar una operación en el actual mercado. En consecuencia, el gigante catalán ha dirigido su atención hacia otros objetivos para reforzar sus opciones en ataque. Las informaciones apuntan a que el Barça está ahora cerca de cerrar un acuerdo por Gabriel Jesus, del Arsenal, como una alternativa más asequible al descontento delantero del Atleti.
- Getty Images Sport
Futuro incierto en Madrid
A pesar de la fricción interna, se espera que Alvarez sea incluido en la convocatoria para el próximo partido del Atlético. El club está desesperado por reintegrar al delantero, incluso mientras la sombra del Barcelona se cierne con fuerza.
Los dirigentes del club están haciendo todo lo posible por transmitir una sensación de normalidad a pesar de la tensión de fondo. En cuanto a la reciente ausencia del jugador y su posible regreso, la postura del club sigue siendo esperanzadora en que se centre en sus deberes profesionales. Mateu Alemany comentó recientemente la situación y afirmó: "El plan está muy claro. Esperamos que vuelva pronto al equipo y esté disponible para el próximo partido de LaLiga".
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