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Diego Simeone empujó al exdirector deportivo del Atlético de Madrid, Andrea Berta, y el cuerpo técnico tuvo que separarlos antes de que el Arsenal celebrara su pase a la final de la Liga de Campeones
Simeone pierde los nervios en la banda
En los últimos minutos de la victoria 1-0 del Arsenal sobre el Atlético en la vuelta de semifinales, un airado Simeone empujó al exdirector deportivo colchonero Berta. El incidente ocurrió mientras el equipo londinense sellaba su pase a la final continental por primera vez en 20 años, gracias al gol de Bukayo Saka que estableció el 2-1 global.
Con el reloj a punto de cumplirse, Simeone se acercó a Berta, quien se encontraba junto al campo. El técnico, que pedía el final del partido, empujó al italiano tras una salida de balón, lo que obligó a la intervención del cuarto árbitro y a varios representantes del club para calmar la situación.
Una historia de artes oscuras y drama
El temperamento explosivo de Simeone, recordado por su enfrentamiento con David Beckham en el Mundial de 1998, ha vuelto a ser noticia. Como entrenador, suele llevar los límites al extremo, y su actitud en los dos partidos de esta semifinal ha recibido duras críticas. La tensión aumentó tras una decisión controvertida del VAR en la ida, y el choque en el Emirates avivó aún más el debate.
El comentarista de TNT Sports, Steve McManaman, fue claro al valorar la actitud del argentino en la ida: «El comportamiento de Diego Simeone y sus ayudantes mientras el árbitro iba al monitor fue atroz. El acoso constante al cuarto árbitro. Una vez que lo concede y hay contacto, no es un error claro y evidente, no debería volver atrás para revisarlo de nuevo. Me desconcierta, pero creo que hizo un partido horrible. Si eso hubiera pasado en el área contraria, Simeone se habría puesto furioso pidiendo un penalti, y su comportamiento es horrible, sinceramente, es horrible».
Simeone se niega a hacer comentarios sobre los árbitros del partido de vuelta
Simeone se mostró furioso por un incidente protagonizado por Antoine Griezmann en el partido de vuelta del martes por la noche, en el que el árbitro desestimó las reclamaciones de falta de Riccardo Calafiori, aunque se negó a utilizarlo como excusa para la derrota final de su equipo.
«No voy a centrarme en algo tan simple como el incidente de Griezmann», declaró Simeone en la rueda de prensa posterior al partido. «Es obvio que fue falta. El árbitro señaló una falta de Marc [Pubill] sobre uno de sus jugadores. No voy a centrarme en eso. Sería una excusa, y no quiero poner excusas».
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Un reencuentro complicado con Berta
El enfrentamiento entre Simeone y Berta cobró especial relevancia por su larga trayectoria juntos en el Atlético de Madrid, donde trabajaron codo con codo durante más de una década antes de que Berta fichara por el Arsenal. A pesar del altercado físico del martes por la noche, Simeone ya había elogiado al directivo italiano.
En enero del año pasado, Simeone declaró: «No puedo juzgar lo que decida el club. Estoy agradecido por el trabajo de Andrea; teníamos una relación sana, aunque no siempre estábamos de acuerdo, buscando lo mejor para el Atlético. Lo dio todo por el Atlético, le agradezco este tiempo y le deseo lo mejor».