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Diego Simeone afirma que Julián Álvarez «ya ha tomado una decisión» sobre su futuro en el mercado de fichajes de verano, y responde con dureza a los rumores que lo vinculan con Barcelona, Arsenal y PSG
Simeone le pasa la pelota a Álvarez
Tras la decepcionante derrota 5-1 ante el Villarreal, se le preguntó al entrenador del Atlético, Simeone, si su delantero estrella seguiría la próxima temporada. En lugar de desmentir los rumores, el técnico argentino fue elusivo: «No es una pregunta para mí, sino para Julián. Él ya sabe lo que va a hacer y supongo que ya ha decidido».
En declaraciones a Movistar, Simeone dejó claro que la responsabilidad sobre el futuro del jugador recae exclusivamente en el propio delantero. «No es una pregunta para mí, es una pregunta para Julián», afirmó. «Tiene la edad suficiente para saber lo que va a hacer, e imagino que ya ha tomado una decisión».
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Los grandes clubes europeos se interesan por «La Arana»
Varios grandes clubes europeos preparan ofertas por Álvarez, pese a que el jugador ha dicho sentirse a gusto en Madrid. Su silencio sobre el futuro ha alertado a equipos extranjeros. El Arsenal, que busca reforzar su ataque, lo tiene en la mira.
Más allá de la Premier, Barcelona y PSG aguardan. No obstante, cualquier acuerdo exigirá un gran esfuerzo económico: se habla de más de 100 millones de euros solo para que el Atlético abra la negociación.
La postura del Atlético respecto a su estrella
El club asegura que Álvarez no está en venta. El exjugador del Manchester City tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Pese a ello, su condición de intocable se cuestiona, ya que los grandes de Europa tienen poder económico.
Los rojiblancos lo consideran la piedra angular de su proyecto futuro, sobre todo ante los cambios esperados en la plantilla. Con la salida prevista de la figura legendaria Antoine Griezmann, el club quiere construir el equipo en torno al jugador de 26 años, aunque los últimos comentarios de Simeone indican que todo depende de su deseo de quedarse.
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La «bola de nieve de mentiras» y la realidad de los traspasos
Álvarez está harto del constante revuelo mediático sobre su futuro. El mes pasado criticó los rumores que lo situaban buscando casa en Barcelona y tildó la avalancha de noticias sobre su traspaso de «bola de nieve de mentiras». Aseguró que se centra en sus obligaciones en Madrid, pero la falta de una postura clara de su entrenador ha reavivado la incertidumbre.
A medida que se acerca el mercado de verano, crece el debate: ¿será el argentino el rostro de la nueva era del Atlético o la próxima gran incorporación de la Premier League? De momento, los rojiblancos esperan una señal clara de su estrella para acabar con los rumores.