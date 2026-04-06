Getty Images
Traducido por
Didier Deschamps explica por qué dirigir a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise es una tarea fácil, ya que los héroes de Francia «no se hacen ilusiones»
Las superestrellas son más fáciles de manejar que los aficionados
Aunque muchos observadores sugieren que equilibrar las personalidades de iconos mundiales como Mbappé, Dembélé y Michael Olise sería un quebradero de cabeza, Deschamps ve las cosas de otra manera. El seleccionador de los Bleus cree que la gran calidad de estos jugadores hace que su trabajo sea mucho más sencillo que el de quienes trabajan en las categorías inferiores del fútbol francés.
Hablando días después de que Mbappé y Dembélé se combinaran para abrir el marcador contra Brasil en el amistoso internacional de la semana pasada, antes de que Olise asistiera a Hugo Ekitike para sellar la victoria de Francia por 2-1, Deschamps abordó la idea errónea que se tiene sobre su papel.
«A menudo me preguntan: “Vaya, no debe de ser fácil dirigir a Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé…”. Creo que es mucho más difícil para vosotros dirigir a los jóvenes o incluso a los entrenadores de la Ligue 1, la Ligue 2 o el Championnat National, porque no se trata de los mismos problemas», explicó.
- AFP
La ventaja de contar con auténticos talentos de talla mundial
Deschamps argumentó que la principal dificultad en la gestión radica en lidiar con jugadores que sobreestiman sus propias capacidades. Según el técnico de 57 años, el alto nivel de conciencia de sí mismos del trío ofensivo francés garantiza que se mantengan centrados en sus objetivos, en lugar de provocar fricciones internas.
En un vídeo difundido por L'Equipe, Deschamps destacó la clara distinción entre los jugadores de élite y aquellos que luchan por encontrar su nivel. «Tengo una ventaja, y es que son buenos... el problema es gestionar a los jugadores que se creen buenos pero no lo son tanto», señaló sin rodeos el excentrocampista del Chelsea y la Juventus.
Desmontando el mito del ego de Mbappé
Un tema recurrente en los medios franceses es el supuesto individualismo de la estrella del Real Madrid, Mbappé. Sin embargo, Deschamps salió en defensa de su capitán, insistiendo en que quienes lo tachan de egoísta no ven el panorama general de cómo funciona la selección nacional como una unidad cohesionada.
«Puedo asegurarles que todos ellos, y Kylian Mbappé en primer lugar —aunque podamos pensar que solo piensa en sí mismo o lo que sea—, se consideran parte de un colectivo. Aunque él, al igual que otros jugadores, pueda marcar la diferencia, hay quienes marcan la diferencia pero necesitan al colectivo», continuó Deschamps.
- AFP
El realismo por encima de la vanidad en el vestuario
El secreto de la armonía dentro de la selección francesa, según Deschamps, es que sus grandes estrellas no se hacen ilusiones. Al ser plenamente conscientes de su nivel, evitan caer en la trampa de la vanidad, que puede descarrilar a equipos con menos talento y más inseguridad.
Deschamps concluyó elogiando la lucidez mental de sus armas ofensivas. «No se engañan a sí mismos y saben que son buenos, que están entre los mejores. El problema es gestionar a jugadores que se creen buenos o muy buenos, y que quizá no lo sean tanto», añadió Deschamps.
A medida que se acerca el Mundial, Deschamps esperará que el trío pueda mantener su armonía sobre el terreno de juego, ya que el seleccionador busca despedirse del cargo con otro título.