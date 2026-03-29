Alessandro Diamanti, entrenador y exjugador de la Serie A, ha hablado con gianlucadimarzio.com tras el anuncio de la marcha de Mohamed Salah del Liverpool. Ambos compartieron vestuario en Florencia durante la temporada 2014/15, a partir de enero, cuando el egipcio llegó procedente del Chelsea. «Llega un momento en la carrera en el que es lícito tomar decisiones diferentes: después de todos estos años, los goles, los récords y lo que ha hecho por los Reds, creo que también es normal».
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Diamanti: «En la Fiorentina, Salah siempre llevaba un capuchino en la mano; yo le decía que tarde o temprano se iba a cagar encima»
DUDAS INICIALES
«Siempre he tenido una relación estupenda con Momo, en parte porque yo hablaba inglés y él, que venía del Chelsea, no hablaba italiano; así que, como era un poco el nexo de unión entre todos en el vestuario, lo tomé bajo mi protección. Había llegado de la Premier League y sabíamos que era bueno, pero al principio dudábamos de él en los entrenamientos porque, aunque ya era muy rápido, técnicamente no era tan impresionante como ahora. Una vez en forma, demostró estar en otra liga, con una velocidad espectacular. Sin embargo, fallaba muchos goles; se le daba mejor crear ocasiones».
LOS CAPPUCCINI A LA FLORENTINA
«Fue un placer jugar con él: como yo era un mediapunta, le buscaba en los espacios y él tenía un motor, así que era fácil encontrarlo. Un chico increíble, del que guardo un recuerdo fantástico, sinceramente. ¿Anécdotas? Siempre le tomaba el pelo porque siempre llevaba un capuchino en la mano, quién sabe cuántos se bebía. Antes del entrenamiento, en el vestuario, estaba el capuchino; después del entrenamiento, otro capuchino, así que siempre le decía: “Algún día te vas a cagar encima”. Era divertido verlo dar vueltas continuamente con esa taza enorme en la mano; hablamos de un chico cercano, muy simpático y, sin duda, un campeón absoluto; había un gran respeto mutuo».
Futuro
«No creo para nada que vuelva a la Serie A; en mi opinión, nunca volverá a Italia. Seguro que encontrará una forma de seguir jugando al más alto nivel en el extranjero o se irá a disfrutar de la vida para terminar su carrera con tranquilidad, sin presiones. ¿El próximo destino? Sinceramente, no sabría responder, me baso en mis sensaciones. No he vuelto a saber nada de él, lo recuerdo con mucho cariño; si me lo encontrara por ahí, seguro que nos tomaríamos una copa juntos».