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Día Mundial del Fútbol Solidario: todo sobre el nuevo «Global Heart» del fútbol

CULTURE
J. Mata
J. Klopp

Jürgen Klopp, Vivianne Miedema y Juan Mata lideran el primer Día Mundial de la Solidaridad del fútbol. Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

El fútbol, conocido como «el deporte rey», el 26 demayo busca ser también el más generoso.

Aprovechando el impulso del Día Mundial del Fútbol de la ONU y mirando hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, nace elDía Mundial de la Solidaridad en el Fútbol, una nueva iniciativa benéfica respaldada por grandes figuras del deporte y liderada por el movimiento social Common Goal. Su objetivo es unir a toda la familia futbolística para ayudar a comunidades necesitadas.

¿Qué implica, quiénes participan y cómo puedes aportar? GOAL te lo cuenta.

  • ¿Qué es el Día Mundial de la Solidaridad en el Fútbol?

    Imagina el «Giving Tuesday» del fútbol: un día al año en el que todos —desde estrellas y marcas hasta clubes y aficionados— se unen para devolver a la sociedad.

    Inspirada en el «compromiso del 1 %» de Common Goal, invita a jugadores, técnicos y aficionados a donar parte de sus ingresos o tiempo a más de 100 organizaciones sociales que promueven la igualdad de género, la salud mental y la cohesión social.

    • Anuncios

  • ¿Cuándo es el Día Mundial de la Solidaridad en el Fútbol?

    El evento se celebrará cada año el 26 de mayo.

    Se eligió esta fecha para que siga al Día Mundial del Fútbol de la ONU (25 de mayo). El 25 se celebra la cultura global del deporte; el 26, se actúan para mejorar la sociedad mediante él.

  • ¿Qué jugadores y entrenadores están involucrados?

    La iniciativa cuenta con un elenco de destacados defensores.

    El exentrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, lidera la iniciativa y afirma: «El World Football Giving Day demuestra que el fútbol tiene corazón y que, juntos, podemos marcar la diferencia».

    También apoyan el pionero de Common Goal, Juan Mata; la leyenda del Arsenal y la WSL, Vivianne Miedema; el internacional español Dani Olmo; Irene Paredes, Sofie Junge Pedersen y Jessie Fleming, además de marcas globales como adidas.

  • ¿Qué es el gesto del corazón con las manos y #WeAreIn?

    El gesto central de la campaña es el corazóncon las manos. Verás a jugadores, entrenadores y aficionados haciéndolo en fotos y redes para mostrar su apoyo al movimiento.

    Acompaña el gesto el hashtag oficial #WeAreIn, un grito colectivo que recuerda que el fútbol defiende valores más allá de los 90 minutos.


    Common GoalCommon Goal



  • ¿Cómo actuar?


    Donaciones: Para participar, entra en la web del World Football Giving Day (www.worldfootballgivingday.org) y dona a una de las más de 100 ONG registradas, o crea tu propia acción solidaria.

    Actúa a nivel local: Si no puedes donar en línea, busca tu propia forma de contribuir a tu comunidad o a los clubes de base.

    Corre la voz: sube una foto haciendo el gesto del corazón con las manos, etiqueta a amigos o compañeros y usa #WeAreIn.