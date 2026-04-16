Día Mundial del Fútbol Solidario: todo sobre el nuevo «Global Heart» del fútbol

El fútbol, conocido como «el deporte rey», el 26 demayo busca ser también el más generoso.

Aprovechando el impulso del Día Mundial del Fútbol de la ONU y mirando hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, nace elDía Mundial de la Solidaridad en el Fútbol, una nueva iniciativa benéfica respaldada por grandes figuras del deporte y liderada por el movimiento social Common Goal. Su objetivo es unir a toda la familia futbolística para ayudar a comunidades necesitadas.

¿Qué implica, quiénes participan y cómo puedes aportar? GOAL te lo cuenta.