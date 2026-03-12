«Di Stefano, Kroos, Ronaldo y Mbappé en una sola persona»: Federico Valverde, del Real Madrid, está «realmente feliz» tras su increíble actuación contra el Manchester City

Al comienzo de su gala, Valverde le dio una asistencia a su portero: tras un pase largo del portero Thibaut Courtois, el uruguayo dejó atrás a su marcador con el primer toque y, con el segundo, el portero del City, Gianluigi Donnarumma, se deslizó en el vacío. Tras un pase de Vinicius Junior, aumentó la ventaja a 2-0 con un disparo colocado y, poco antes del descanso, realizó otra jugada magistral. Valverde levantó el balón por encima del defensa del City Marc Guéhi en el área y remató de volea un pase de Brahim Díaz. Vinicius también falló un penalti (57').

El duelo contra el campeón alemán parece ser ya una mera formalidad. El martes por la noche, el Bayern ganó por 6-1 (3-0) al Atalanta de Bérgamo. Los cuartos de final se disputarán los días 7/8 y 14/15 de abril.

Sin embargo, Valverde advirtió contra el exceso de confianza. «Los partidos en Manchester son muy duros. Tenemos que salir al campo como si el marcador estuviera 0-0 y trabajar duro», exigió. Pero admitió sin tapujos: «Hemos demostrado que podemos lograr grandes cosas cuando el equipo trabaja unido».