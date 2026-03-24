Di Natale: «Pio Esposito, el rey de los nueve napolitanos y el futuro de Italia durante 15 años, me recuerda un poco a Van Basten»

Totò Di Natale elogia a Pio Esposito. El exdelantero del Udinese habla así del delantero centro del Inter en una entrevista concedida a La Gazzetta dello Sport: «¿Ya ha marcado tres goles en cinco partidos con la selección absoluta? Estoy convencido de que marcará muchos más y de que, durante los próximos quince años, él será el futuro de Italia. Pio es bueno y me alegro por la temporada que está teniendo. En su primer año en la Serie A no era fácil demostrar enseguida estas cualidades, convertirse en titular en el Inter y ser convocado por la selección».





«Siempre está atento, trabaja para mejorar y tiene muchas ganas. Estas son las cualidades fundamentales para crecer y llegar lejos. Técnicamente es fuerte de cabeza, tiene un buen disparo, protege muy bien el balón y es difícil de desplazar. Sabe jugar al fútbol y es inteligente a la hora de ocupar los espacios en el área de penalti. Para los defensas rivales no es fácil marcarlo: es bueno en el juego de espaldas, sabe colocarse en los centros y es rápido en los movimientos. En Florencia, aparte del gol del 1-0, me impresionó por el remate de media vuelta con el que estuvo a punto de marcar el doblete».



