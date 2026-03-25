Antonio Di Gennaro, exfutbolista y ahora comentarista de televisión, ha hablado con Fanpage.it sobre la selección nacional: «Es cierto que estamos pasando por dificultades y que estamos en declive entre las cinco principales ligas. Sin duda, aquí se trabaja mucho el aspecto físico; además, nos cuesta encontrar jugadores que regateen al rival. Esto se aplica especialmente a los italianos. La cuestión principal es que hoy en día, incluso en las categorías inferiores, se trabaja mucho la táctica. Nuestro fútbol no puede mejorar si no se decide cambiar de verdad».
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Di Gennaro: «Los futbolistas han echado a Spalletti de la selección; no sabe controlar su ego»
DEMASIADOS EXTRANJEROS: CÓMO RELANZAR EL FÚTBOL ITALIANO
«En nuestra liga se habla mucho más de los árbitros, sobre todo porque en los últimos tres meses ha habido cierta confusión. En general, sería necesario sentarse a hablar con concreción, aprovechar la experiencia de personas competentes y llevar a cabo una serie de reformas. En primer lugar, habría que reducir el número de extranjeros, que representan casi el 70 por ciento. Y habría que hacer un análisis muy profundo, pero creo que nunca haremos un análisis de este tipo. ¿Te puedo dar un dato increíble? En la Eccellenza, la quinta categoría italiana, el 80 % de los delanteros son extranjeros. No tengo nada en contra de los extranjeros, al contrario, lo repito, lo he dicho a menudo: si llegan futbolistas como Modric y De Bruyne, es bueno para todo el fútbol italiano. Modric está haciendo cosas excepcionales con el Milan, me han dicho que incluso en los entrenamientos es extraordinario. Y ya verás que De Bruyne, si se queda —espero que sí—, será aún más fuerte en el futuro con el Nápoles».
SPALLETTI HA SIDO DESPEDIDO
«Si no rinde bien en los entrenamientos, no puede rendir bien en los partidos. Te diré algo importante: los futbolistas deben divertirse también en los entrenamientos. Si no te diviertes, entonces es difícil. La selección que ganó la Eurocopa se divertía. A Spalletti lo echaron los propios jugadores de la selección. Porque Spalletti es, sin duda, un gran entrenador, pero debe saber controlar su ego y debe saber manejar a los jugadores».
SPALLETTI QUIERE CAER BIEN, PERO...
«A Spalletti se lo han echado, eh. Te lo pongo aquí por escrito, yo estaba allí en Alemania (en la Eurocopa 2024, nota del editor). Se lo está buscando un poco. Spallettone es un gran entrenador, quiere caer bien con esas bromas, pero sus jugadores no siempre lo entienden. Lo conozco de toda la vida, jugamos juntos en las categorías inferiores de la Fiorentina. En el campo es el número uno, fuera, en cuanto a comunicación, no tanto. Además, en la Juventus está haciendo un trabajo extraordinario. Si miras la plantilla de la Juventus y evalúas a los jugadores, ¿cuántos crees que están a la altura de la Juve? Pocos, para mí Yildiz y Bremer».