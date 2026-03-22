Di Canio tras el Fiorentina-Inter: «El Inter teme la pesadilla. Nunca había visto a Thuram tan desanimado, ¡qué error de Barella!»

Desde los estudios de Sky Sport, Paolo Di Canio comentó así la mala racha de los nerazzurri: «En el pasado, la gestión podía parecer un poco presuntuosa; esta vez parece una mezcla de miedo a no conseguirlo. Creo que la doble derrota en la Champions ante el Bodo/Glimt fue grave. Ya llevan tres semanas sin jugar en Europa, así que, físicamente, no hay excusas; creo que hay algo desde el punto de vista mental, tienen miedo de que se repita la pesadilla del año pasado. Ahora viene el Milan y también el Nápoles está remontando, esto puede presionar a un equipo que tiene dificultades en sus puntos clave. Nunca había visto a Thuram tan desanimado, Barella cometió un grave error en el gol de Ndour».



