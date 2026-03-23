Di Canio: «Sin Leao, el Milan es más sólido. ¿Que se enfada conmigo? Me da igual, no es mi primo. ¿Pio Esposito? Eso es otra historia»

«Siendo sinceros, hay que decir que en Italia, si se quiere crecer, hay que fijarse en España o en Francia: ningún equipo tiene un jugador del que la opinión pública tenga que decir siempre “sí, pero si hiciera…”. Un «pero» en el gran fútbol ya es demasiado: con él siempre se usan cinco o seis. Solo en Italia, quizá porque tenemos poco talento, nos estamos acostumbrando a aguantarlo: luego son asuntos del Milan, pero si quiere crecer no puede tener un jugador que no sabe cómo levantarse, y sin embargo, pero, pero. ¿Cuánto cuesta? Un euro, vale, lo intentamos. Ocho millones, si tengo que renovar, no sé».





«¿Tare? Pienso en la actitud en el Olímpico, me parece claro. Es un directivo serio, que ha jugado al fútbol y se ha dedicado al fútbol, que ha construido la Lazio y la ha llevado a rendir bien, que quiere construir una nueva dimensión para el Milan, no puede aceptar esta actitud. Un mal día puede pasar, pero el problema es la gestión general de un jugador que tendría todo el potencial, pero tiene 27 años. Si era mejor a los 22 años que a los 27, significa que vale menos: no mi fijo en los números, pienso en los goles que cuentan. Si se nota la diferencia sin Leao es una cosa, pero si él no juega el Milan es más sólido: en ocho partidos, veintiún goles marcados y dos encajados».





«¿Se enfadará conmigo? ¿Y qué me importa, que es mi hermano o mi primo? Hablo bien de muchos otros jugadores, Yildiz es fiable y serio. Cuando hablo, hablo de grandes futbolistas, no en mi bar de barrio en Quarticciolo».





«¿El puesto de delantero? Sin duda es mejor para él, porque en Italia marca más goles. El problema es qué haces, qué aportas durante el partido aparte del gol. Porque, si tuviera un jugador desganado y me marcara tres goles, lo aceptaría, pero eso ni siquiera pasa en otras categorías. El Milan, sin embargo, no se puede permitir esto. No tengo nada en contra de Leao, pero también estoy cabreado con él porque al final yo también pienso: 188 centímetros, mucha calidad. Pero muchas veces te preguntas en qué está pensando, me da la impresión de que a veces el fútbol, como tiene un talento innato, es algo normal, pero que la verdadera diversión es el estudio de grabación o el desfile. Con el torso desnudo como hace un mes, en pleno invierno. No lo digo por una cuestión estética, sino que me pregunto si se puede aceptar a nivel profesional. Aparte de un acuerdo con las marcas, porque es un negocio: si te dan dinero por 20 minutos de fotos, vale. Pero el desfile… Los tiempos han cambiado, es cierto, pero la disciplina no ha cambiado. Antes se podían hacer ciertas cosas, ahora el enfoque es diferente. Pero las reglas son las mismas. No digo que deban venderlo, quizá dé un giro y yo sea el primero en cambiar de opinión. Estoy dispuesto a disfrutar de este talento en su máxima expresión, como Yildiz, que nunca defrauda y los resultados se ven».