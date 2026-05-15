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«Detrás de un solo hombre»: por qué Pep Guardiola no es el mejor de todos los tiempos de la Premier League, y crecen los rumores sobre su salida del Manchester City
El debate sobre el legado de gestión
El reconocimiento de la revolución de Guardiola en el fútbol inglés plantea dudas sobre la infraestructura que heredó en el Etihad Stadium. Pulis, exentrenador de West Brom y Stoke City, opina que su éxito se facilitó por una jerarquía al estilo Barcelona ya existente. Esto contrasta con lo que encontraron sus predecesores, como Joe Royle y Roberto Mancini, que trabajaron con estructuras y expectativas muy distintas.
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Pulis analiza a los grandes
Pulis admira el profundo impacto de Guardiola, desde la selección hasta las categorías base, pero afirma que el técnico del City aún vive a la sombra de un icono del United. Tras enfrentar a varios entrenadores citizen, Pulis reconoce que la transformación liderada por el español no tiene parangón, aunque no basta para ocupar el primer puesto.
En su columna de la BBC, Pulis recordó: «Si Pep deja el City este verano, el fútbol inglés le echará mucho de menos. En mi carrera me enfrenté a otros cuatro técnicos citizen: Joe Royle, Mark Hughes, Roberto Mancini y Manuel Pellegrini. Todos sirvieron mucho al fútbol como jugadores y técnicos, pero ninguno impactó tanto en el City y en el fútbol inglés, desde las bases hasta la selección. ¿Dónde lo ubico entre los mejores entrenadores modernos? Solo por detrás de uno: Sir Alex».
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La comparación con Ferguson
Pulis destaca que Guardiola llegó al City con un proyecto a su medida, gracias al apoyo institucional de Txiki Begiristain y Ferran Soriano, mientras que Ferguson tuvo que reconstruir un United casi marginado.
Explicó: «Cuando Pep llegó al City en 2016, todo encajó a la perfección. Pero antes de su fichaje ya estaban Txiki Begiristain y Ferran Soriano, director deportivo y director ejecutivo respectivamente, quienes habían trabajado con él en el Barcelona.
Lo querían en el City y ambos entendían la identidad y la dirección que él buscaría para el club. Mancini y Pellegrini eran muy distintos, pero habían hecho un gran trabajo y ganaron el título allí.
Cuando Sir Alex llegó al United, llevaban 19 años sin ganar el título. La gran diferencia es que él tuvo que derribarlo todo y reconstruirlo por sí mismo.
Contaba con personas como Bobby Charlton y Martin Edwards, que reconocieron que llevaría tiempo y se mantuvieron a su lado en los momentos difíciles de los primeros años, pero le correspondió a él hacer la mayor parte del trabajo, desde fichar y vender jugadores hasta formar una cantera de jóvenes excepcionales e incorporarlos al equipo».
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Un final de temporada decisivo
El City vive una etapa de incertidumbre por la situación contractual de Guardiola y las investigaciones financieras. Este fin de semana disputa la final de la FA Cup contra el Chelsea y luego se centrará en la recta final de la liga. A dos puntos del Arsenal y con dos jornadas por jugar, su lucha por el título se decidirá ante Bournemouth y Aston Villa.