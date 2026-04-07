Detalles increíbles... Documentos que revelan lo que ocurrió entre bastidores en la final entre Marruecos y Senegal

Casi tres meses después de la final de la Copa Africana de Naciones, el continente africano sigue sumido en una situación absurda que resume una crisis sin precedentes en la historia del fútbol africano, en la que la corona continental se ha convertido en una disputa legal abierta entre Senegal y Marruecos, en un asunto que amenaza la credibilidad de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la sitúa en el ojo del huracán.
La final, disputada en el estadio Moulay Abdellah de Rabat, no terminó realmente con el pitido del árbitro, sino que tras ella comenzó un nuevo capítulo del conflicto.
Mientras que Senegal afirma que ganó en el terreno de juego, Marruecos se aferra a que el título debe otorgársele administrativamente tras la retirada de su rival. Entre ambos bandos, el continente se encuentra en un atolladero histórico sin precedentes.