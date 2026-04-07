Detalles increíbles... Documentos que revelan lo que ocurrió entre bastidores en la final entre Marruecos y Senegal

Según el diario español «AS», los orígenes de la crisis se remontan a los días previos a la final, cuando Senegal empezó a sentir que las cosas se estaban tramando en su contra desde el momento en que llegó a Marruecos.

La delegación de los «Leones de la Teranga» fue trasladada de un hotel de lujo en Tánger al complejo Al-Rihab, que no figuraba en la lista de alojamientos aprobados por la CAF.

Tras una protesta oficial, el equipo fue trasladado al hotel Amfitrit, en las afueras de Rabat, una solución intermedia que no satisfizo a la parte senegalesa.

Las tensiones aumentaron cuando se asignó el complejo deportivo Mohammed VI para los entrenamientos de Senegal, el mismo recinto que la selección marroquí utilizó como sede de su concentración.

Los senegaleses consideraron que esto suponía una violación del principio de igualdad de oportunidades y expresaron su temor a que «se espiaran sus entrenamientos» o se filtraran sus planes tácticos.

La crisis de seguridad y las entradas vinieron a agravar aún más la situación, ya que Senegal se quejó de la mala organización a su llegada a Rabat y de una «distribución injusta» de las entradas para el partido, lo que le llevó a advertir públicamente de «irregularidades en el desarrollo de los acontecimientos» horas antes de la final.