Pocos estrategas son tan admirados en el mundo del fútbol. Aficionados de Leeds y Bilbao lo adoran. Pero en Uruguay, el argentino divide opiniones.

La razón es su carácter: se le llama «El Loco» por algo. Es un «generador de tensión» confeso, una personalidad obsesiva que a algunos jugadores inspira y a otros exaspera.

Esa es la razón por la que Uruguay llega como el equipo más impredecible del Mundial 2026. Bielsa ya anunció que renunciará tras el torneo, así que todos se preguntan si terminará siendo un genio o el loco que él mismo admite ser.