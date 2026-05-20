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Desvelado el plan de la UEFA para revolucionar el fútbol internacional con una nueva Liga de Campeones en marcha
La Liga de las Naciones pasa al sistema suizo
Tras la Eurocopa 2028, la UEFA reformará el calendario de selecciones. Actualmente la Liga de Naciones tiene cuatro divisiones de grupos de cuatro, con partidos de ida y vuelta. A partir de 2028, habrá tres ligas de 18 equipos cada una, divididas en tres grupos de seis. Cada selección jugará seis partidos contra cinco rivales distintos. Se eliminan las idas y vueltas: los equipos se medirán a rivales de otros bombos en casa o fuera, y solo disputarán una eliminatoria a doble partido contra uno de su mismo bombo.
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Formato de la Liga de Campeones aplicado a la fase de clasificación
Las reformas no se limitan a la Liga de Naciones. Antes, las eliminatorias europeas para grandes torneos como el Mundial se basaban en grupos de cinco o seis selecciones que jugaban entre sí, ida y vuelta, sumando ocho o diez partidos. Ahora habrá dos niveles: una liga con las 36 mejores selecciones y otra con los 18 o 19 restantes. La liga superior tendrá tres grupos de 12 equipos. Cada selección jugará seis partidos contra seis rivales distintos, enfrentándose a dos equipos de cada uno de los tres bombos. Esto supone un cambio radical respecto a las actuales fases de grupos, que resultan repetitivas.
Mantener la emoción de la fase eliminatoria y los play-offs
A pesar de los cambios radicales en la fase de grupos de la primera división, la UEFA quiere mantener lo que funciona. Las eliminatorias de ascenso y descenso se mantienen, garantizando equilibrio entre las nuevas ligas. La segunda división tendrá tres grupos de seis equipos, o uno de siete, para mantener activas a todas las federaciones. Los mejores de la máxima categoría avanzarán directo a la fase final, y el resto se definirá en eliminatorias de alto nivel. Así, incluso los equipos más modestos conservan opciones de llegar a los grandes escenarios internacionales.
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¿Qué les depara el futuro a las selecciones nacionales europeas?
De cara a la temporada 2028-29, las federaciones nacionales deben prepararse para un periodo de transición. Se espera que la UEFA concrete el calendario y los paquetes de retransmisión en los próximos meses. Aficionados y jugadores seguirán de cerca cómo este apretado calendario afecta la dinámica del fútbol nacional e internacional.