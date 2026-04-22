¡Despiden a Liam Rosenior! El Chelsea destituye a su entrenador tras una racha de malos resultados; la derrota ante el Brighton ha sido la gota que ha colmado el vaso

En un comunicado emitido este miércoles, el Chelsea anunció: «El Chelsea Football Club ha rescindido hoy el contrato del entrenador Liam Rosenior. En nombre de toda la familia del Chelsea FC, queremos expresar nuestro agradecimiento a Liam y a su cuerpo técnico por su esfuerzo durante su etapa en el club. Liam siempre ha mostrado máxima integridad y profesionalidad desde su nombramiento a mitad de temporada.

No ha sido una decisión fácil, pero los resultados recientes no alcanzaron los estándares exigidos. Le deseamos éxito en el futuro. Calum McFarlane asumirá el cargo de forma interina hasta final de temporada, con el respaldo del actual cuerpo técnico, mientras buscamos la clasificación europea y avanzamos en la FA Cup. Durante este proceso de reflexión buscaremos la mejor decisión a largo plazo para estabilizar el banquillo».