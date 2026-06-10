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Nicolas Jackson SenegalIMAGO / DeFodi Images
Falko Blöding

Traducido por

Desperdició una ocasión clara y vio una amarilla en dos minutos: el ensayo mundialista fue una pesadilla para un jugador del Bayern

World Cup
Arabia Saudí vs Senegal
Arabia Saudí
Senegal
Amistosos
Bayern Múnich
N. Jackson

Para Nicolas Jackson, del FC Bayern, el ensayo general para el Mundial en Estados Unidos, Canadá y México fue un fracaso.

El delantero del equipo alemán, campeón de la doble corona, vio dos amarillas en minutos y fue expulsado en el último amistoso de Senegal ante Arabia Saudí, jugado en la madrugada del miércoles al jueves.

  • Jackson saltó al campo en el minuto 62 del empate a cero en el Bank of America Stadium de Charlotte. Cinco minutos después, falló un gol claro tras un centro de Sarr.

    En el 82’ recibió amarilla por levantar la pierna en un choque en el centro del campo y golpear a un rival en el pecho.

    Dos minutos después perdió el balón en la mitad de la cancha, alcanzó al delantero saudí Abdullah Al-Hamdan y le propinó una patada en el talón. Mientras el rival quedaba tendido, el árbitro le mostró la segunda amarilla y lo expulsó.

    En la fase final del Mundial, que arranca el jueves, Senegal cayó en un grupo complicado: Jackson y los suyos se medirán a Francia, a la potente Noruega y a Irak.

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    ¿Se quedará Nicolas Jackson en el Chelsea FC?

    Tras el Mundial, el futuro de Jackson aún es incierto. Lo único seguro es que, finalizada su cesión en Múnich, volverá al Chelsea FC. Aunque se le quería vender, la situación ha cambiado.

    Según el Daily Mail, el Chelsea ahora le ofrecerá, bajo la dirección de Xabi Alonso, la oportunidad de ganarse un puesto en la plantilla para la próxima temporada. Jackson sigue gozando de «gran prestigio» en el club.

    Su salida a Alemania en 2025 se debió a un desacuerdo con el entonces técnico Enzo Maresca, quien ya no está en el cargo. Ahora, con Alonso, existe la posibilidad real de que Jackson se quede y sume minutos.

  • Nicoloas Jackson tiene contrato con el Chelsea FC hasta 2033

    Aunque la Premier League ya ha presentado ofertas por Jackson, el delantero de 24 años estaría dispuesto a quedarse en el Chelsea, siempre que juegue con regularidad. Además de Jackson, el club cuenta con Joao Pedro, Liam Delap y Emmanuel Emegha en la delantera.

    Jackson, que también puede actuar en las bandas o detrás del punta, llegó al Chelsea en 2023 procedente del Villarreal por más de 35 millones de euros y tiene contrato hasta 2033.

    Con el Bayern Múnich completó una temporada 2025/26 decente como suplente, sin destacar lo suficiente para que el club ejerciera su opción de compra de más de 65 millones de euros. En 34 partidos con el Bayern, Jackson marcó once goles y dio cuatro asistencias.

  • Los últimos diez máximos goleadores de los Mundiales

    Año de celebraciónMáximo goleadorPaísNúmero de goles
    2022Kylian MbappéFrancia8
    2018Harry KaneInglaterra6
    2014James RodríguezColombia6
    2010Thomas MüllerAlemania5
    2006Miroslav KloseAlemania5
    2002RonaldoBrasil8
    1998Davor SukerCroacia6
    1994Oleg SalenkoRusia6
    1990Toto SchillaciItalia6
    1986Gary LinekerInglaterra6