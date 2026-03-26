«Desmontamos el partido»: Weidenfeller desvela detalles de la legendaria noche del BVB

En los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Málaga CF, el BVB vivió una de sus mayores remontadas: tras el 0-0 en el partido de ida, el Dortmund le dio la vuelta al partido de vuelta gracias al gol de Felipe Santana en el último segundo, imponiéndose por 3-2. «El ambiente aquí era mágico, fue increíble», recuerda Weidenfeller. La celebración posterior pasó a la historia: «Ya no teníamos tiempo de irnos a casa a cambiarnos». Así que seguimos con la ropa de entrenamiento. «Así que entramos en la discoteca con la ropa deportiva del BVB». Y eso que Weidenfeller se había jurado a sí mismo que nunca haría algo así. Pero tras un milagro como el de Málaga, uno puede romper sus propios principios e ir a la discoteca con la equipación de juego.

Después, el equipo celebró en gran parte entre ellos, con amigos, familiares y ultras selectos. «Y luego nos lo pasamos en grande hasta la mañana siguiente».

Pero poco después se produjo una ruptura. La noche del 23 de abril se supo que Mario Götze ficharía por el FC Bayern de Múnich gracias a una cláusula de rescisión de 37 millones de euros. El club confirmó el traspaso de inmediato. «Por supuesto, estamos tremendamente decepcionados», declaró entonces el director general Hans-Joachim Watzke.

La noticia pilló al equipo en plena preparación para la semifinal contra el Real Madrid. «La verdad es que no nos lo podíamos creer», dice Weidenfeller. «Mario tampoco era capaz de mirarnos a los ojos en ese momento».