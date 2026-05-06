Según el Daily Mail, el Arsenal planea un desfile de la victoria el domingo 31 de mayo si gana la Premier League o la Liga de Campeones, o ambas. La fiesta en Islington se celebrará un día después de la final de Budapest, donde los Gunners buscan su primer título continental ante equipos como el PSG o el Bayern.

El desfile, en autobús descapotable, llevará a la plantilla hasta el Ayuntamiento de Islington para celebrar con la afición. Aunque el recorrido oficial aún no está confirmado, en ediciones anteriores el autobús partió del Emirates Stadium y pasó por Drayton Park, Aubert Park, Highbury Grove, St Paul’s Road y Upper Street antes de regresar al estadio. Se espera que el evento comience por la mañana o al mediodía, no por la noche.



