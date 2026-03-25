¡Desestimada la demanda de La Liga! La Fiscalía española rechaza las acusaciones de protesta «ilegal» en el terreno de juego durante el partido disputado en Miami entre el Barcelona y el Villarreal

La sentencia supone un duro golpe para Tebas, quien emprendió acciones legales tras el fracaso de la mediación inicial a través del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. Anteriormente había defendido su agresivo enfoque legal afirmando: «Dadas las circunstancias en las que se produjo el paro, cuando ocurren esas cosas, si no nos ponemos de acuerdo, la mediación es necesaria. Veamos si nos damos cuenta de que acudir a los tribunales es lo que hacen las personas civilizadas».

Sin embargo, el sindicato criticó duramente a la jerarquía por una clara falta de diálogo. Desde el principio se formó un frente unido tras una reunión entre los 20 capitanes de los clubes, quienes argumentaron que el traslado se había impuesto sin consultar a las personas que realmente tienen que saltar al campo, protegiendo así con éxito su libertad de expresión.