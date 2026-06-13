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England will not win World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Desde las lesiones de Bukayo Saka hasta el gran momento de Jude Bellingham: seis razones por las que Inglaterra NO ganará el Mundial

Opinion
World Cup
Inglaterra
FEATURES
T. Tuchel
J. Bellingham
D. Rice
H. Kane
B. Saka
J. Stones
R. James
N. Madueke
A. Gordon
M. Rashford

Tras «treinta años de sufrimiento» para la selección de Inglaterra, se esperaba que el fútbol volviera «a casa» en 1996. Sin embargo, treinta años después, los Tres Leones aún no han ganado un título importante desde el Mundial de 1966. ¿Podría estar a punto de terminar la sequía de títulos más famosa del fútbol internacional? Inglaterra se clasificó para el Mundial de este verano ganando todos sus partidos y sin encajar ni un solo gol, lo que genera un optimismo justificado en torno al equipo de Thomas Tuchel.

Inglaterra, cuarta en el ranking FIFA, fue finalista en las dos últimas Eurocopas. Cuenta con jugadores como Declan Rice (Arsenal), Jude Bellingham (Real Madrid) y Harry Kane (Bayern), candidato al Balón de Oro.

Además, Tuchel ha conquistado títulos en cuatro países, incluida la Champions con el Chelsea en menos de seis meses, así que los dos años de preparación para el Mundial no deberían ser un problema. Aun así, Inglaterra no es perfecta. Estas son seis razones por las que su intento de acabar con seis décadas de fracasos puede volver a fallar...

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Defensa del sospechoso

    Parece extraño decirlo de un equipo que dejó su portería a cero en los ocho partidos de clasificación para el Mundial, pero la defensa de Inglaterra no convence.

    Nico O'Reilly llega de una gran temporada en el Manchester City, pero es un lateral izquierdo aún inexperto que suele actuar como centrocampista, algo ideal para el equipo de Guardiola, pero arriesgado para la Inglaterra de Tuchel. Por eso extraña que Tuchel no haya llamado a un lateral izquierdo puro, sobre todo porque los centrales ingleses no son rápidos.

    Confiar en que John Stones, siempre lesionado, se mantenga en forma es otro riesgo, y se entiende la ira de Harry Maguire al ser excluido, aunque su reacción soberbia explicó por qué Tuchel no le quiere. Además, la constante incertidumbre sobre la disponibilidad de Reece James como lateral derecho preocupa, pues el capitán del Chelsea ha mostrado la misma fragilidad física que Stones en los últimos años.

    Y los posibles recambios —Ezri Konsa, Dan Burn, Jarell Quansah, Tino Livramento y Djed Spence— no transmiten mucha confianza por su escasa experiencia internacional.

    Pese a la imbatibilidad en la fase de clasificación, Inglaterra llega al torneo más exigente del fútbol internacional con serias dudas sobre la calidad y la profundidad de su defensa.

    • Anuncios
  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Calor abrasador

    Si nos basamos en lo ocurrido en el Mundial de Clubes del verano pasado en Estados Unidos, el clima será clave en las próximas seis semanas.

    El exentrenador del Chelsea, Enzo Maresca, afirmó que el calor era tan intenso que resultaba «imposible» entrenar con normalidad, y el centrocampista Enzo Fernández admitió sentirse «mareado» en los partidos.

    La FIFA ha respondido con pausas de tres minutos a mitad de cada tiempo para hidratarse, pero las altas temperaturas seguirán afectando, sobre todo a quienes llegan de climas fríos como Inglaterra.

    Kane asegura que los jugadores de élite pueden adaptarse, y Marc Guehi celebra la idea de llegar temprano para aclimatarse.

    Sin embargo, mantener la posesión será clave y, aunque mediocampistas de gran energía como Rice no brillan tanto como el dúo portugués Vitinha-João Neves a la hora de conservar el balón —como se vio en la final de la Liga de Campeones—, es fácil imaginar a los ingleses agotados en la fase decisiva.

    Solo dos selecciones europeas han ganado un Mundial en otro continente: España en 2010 y Alemania en 2014, ambos en invierno austral.


  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Saka, en apuros

    Bukayo Saka fue, sin duda, el mejor delantero de Inglaterra en la Eurocopa 2024. Pero su estado de forma y su condición física preocupan de cara al Mundial.

    Se perdió tres partidos en la campaña del título de la Premier con el Arsenal, lo que quizá explica su bajo rendimiento en la final de la Champions contra el París Saint-Germain, donde apenas completó cuatro pases y no realizó ni un regate.

    Se espera que el Mundial le sirva para recuperar su mejor nivel, pero Tuchel admitió víspera del duelo contra Costa Rica que el jugador de 24 años aún no está al 100 % tras su lesión de marzo en el tendón de Aquiles.

    «Bukayo todavía está en proceso de recuperación», declaró el seleccionador de Inglaterra a los periodistas. «[Jugó] con molestias al final de la temporada, obviamente gestionándolas y jugando a un alto nivel, pero aún no al 100 %».

    Además, Tuchel admitió que el jugador aún no puede entrenar dos días consecutivos, lo que no augura nada bueno. Aunque se le considere apto para ser titular, ¿podrá el “Starboy” del Arsenal brillar de verdad?...

  • England v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    Pocas innovaciones revolucionarias

    Lo único destacable del amistoso que Inglaterra jugó contra Nueva Zelanda fue la reacción ante la actuación de Rio Ngumoha, que animó la segunda parte de una victoria por 1-0 frente al equipo peor clasificado del Mundial. Algunos se preguntan por qué el extremo del Liverpool no entró en la convocatoria, ni siquiera en la prelista que permite reemplazos.

    Es discutible si habría sido acertado incluir a un joven de 17 años con solo cinco titularidades en la Premier, pero lo que sí queda claro es que el banquillo inglés echará de menos algo de ese factor X.

    Es comprensible que Tuchel haya dejado fuera a Phil Foden y Cole Palmer —ambos rindieron muy por debajo de su nivel la temporada pasada— y que Morgan Rogers, en gran forma, pueda incluso ser titular por delante de Bellingham (¡más sobre eso más adelante!).

    Extraña más la ausencia de Morgan Gibbs-White, quinto máximo goleador de la Premier 2025-26 pese a jugar de “10” en un Nottingham Forest que luchó por no descender. ¿No habría sido más útil que Eberechi Eze, quien solo brilla ante el Tottenham y no aportó nada en la final de la Champions con el Arsenal?

    Su compañero Noni Madueke tampoco aportó nada frente a un PSG ya cansado en Budapest; su único recurso parece ser forzar penaltis, lo que agrava la lesión de Saka. Su velocidad puede desequilibrar, pero, como se vio ante Costa Rica, falla en la definición.

    En la otra banda, el resurgir de Marcus Rashford en el Barcelona es una buena noticia, mientras que Anthony Gordon vivió una temporada tan decepcionante con el Newcastle que el club decidió prescindir de él en los últimos partidos antes de su fichaje por el Camp Nou, lo que sorprendió a muchos observadores neutrales.

    Gordon fue muy activo ante Costa Rica, pero Inglaterra carece de un suplente capaz de cambiar el partido. Ningún delantero aporta algo distinto a los titulares, y eso hace que la actuación de Ngumoha contra Nueva Zelanda resulte tan interesante.

  • Harry Kane England 2026Getty Images

    Dependencia de Kane

    Tras la derrota 1-0 ante Japón en marzo, Tuchel respondió en ITV si Inglaterra dependía demasiado de Kane, ausente por lesión: «¿Por qué Argentina no iba a depender de Messi o Portugal de Cristiano Ronaldo? Es normal.

    «Sin Harry Kane, no tenemos la misma capacidad ofensiva. Pero el Bayern de Múnich, sin Harry Kane, tampoco tiene la misma capacidad ofensiva. Ningún equipo del mundo tiene la misma capacidad ofensiva».

    Su argumento es lógico: sin su máximo goleador, cualquier equipo marca menos. Aun así, Inglaterra depende más de su estrella que la mayoría de las selecciones aspirantes al título.

    Además de que Kane ha marcado más de la mitad de los goles internacionales del equipo, el problema es que ningún suplente se le acerca.

    Ollie Watkins cerró la temporada con el Aston Villa, marcó el gol de la victoria en la semifinal de la Euro 2024 ante Holanda y anotó de cabeza contra Costa Rica, pero suma solo siete tantos con la selección.

    La otra alternativa, Ivan Toney, llega tras su mejor campaña en club, pero en Arabia Saudí, y solo ha marcado un gol con Inglaterra, en marzo de 2024 contra Bélgica.

    Es la respuesta inglesa a Ronaldo y Messi, pero mientras que Portugal y Argentina podrían ganar sin ellos, Inglaterra no. Si Kane se lesiona, Inglaterra está acabada.


  • Thomas Tuchel England 2026Getty

    La presión

    Tuchel descartó que Inglaterra sea favorita para ganar el Mundial. «No podemos serlo», dijo el martes, «llevamos muchos años sin ganarlo. Nos vemos como competidores; queremos llegar lejos, pero no creo que estemos entre los grandes favoritos. Hay equipos con más títulos».

    Y tiene razón: Inglaterra suele decepcionar. Antes de cada gran torneo sus medios la presentan como favorita, pero nunca cumple.

    Incluso con Gareth Southgate, el seleccionador más exitoso desde Alf Ramsey, los Tres Leones han tropezado dos veces en la final. En la Euro 2024 cayeron ante una España superior tras un juego aburrido, pero no hubo excusa para perder la final de la Euro 2020 ante Italia en Wembley, donde se adelantaron con gol de Luke Shaw.

    Cuando la presión sube ante rivales de peso, Inglaterra suele convertir un triunfo seguro en derrota. ¿Volverán a fallar en los penaltis? ¿O explotará Bellingham si parte desde el banquillo? Tuchel ha prometido alinear al mejor equipo, no a las individualidades, y aunque la idea ha sido elogiada, su convocatoria ya generó críticas; un mal arranque podría desatar el caos.

    El sorteo ha sido benévolo y probablemente ganarán su grupo, pero ¿confiarías en que superen unos octavos contra México en el Azteca o unos cuartos frente a Brasil, sin olvidar a Francia, Argentina o España en su camino al título?

    Tienen jugadores y entrenador, pero también cargan con 60 años de historia, una losa que suele resultar demasiado pesada.

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