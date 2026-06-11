Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Desde la brillantez de Julián Quiñones hasta la torpe tarjeta roja de César Montes: ganadores y perdedores del 2-0 de México sobre Sudáfrica en su debut mundialista

Winners & losers
Mexico vs Sudáfrica
FEATURES
Mexico
Sudáfrica
World Cup
Raúl Jiménez

México hizo historia en su debut mundialista, aunque la roja a César Montes empañó el 2-0 sobre Polonia. GOAL repasa los ganadores y perdedores del triunfo de El Tri.

Aunque fue apenas el primero de 104 partidos, México hizo que el Mundial se sintiera real desde el primer pitido.

Dentro del Estadio Azteca, ruido, color y expectación se desbordaron y llegaron a millones de hogares. Tras siete inauguraciones sin ganar —cinco derrotas y dos empates, incluido el 2-2 contra Sudáfrica en 2010—, el Tri por fin celebró.

Goles de Julián Quiñones (m. 9) y Raúl Jiménez sentenciaron el 2-0 ante los Bafana Bafana, manteniendo el invicto en 2026 y dando al equipo de Javier “Vasco” Aguirre el arranque deseado.

Ahora México se enfoca en Corea del Sur en Guadalajara, aunque lo hará sin César Montes, expulsado en el descuento cuando el partido ya estaba sentenciado.

La afición mexicana respondió como un auténtico anfitrión: animó, cantó y empujó a El Tri hacia una tarde histórica. Aun así, el equipo local podría haber aumentado el marcador ante una Sudáfrica que terminó con nueve jugadores.

GOAL repasa a los ganadores y perdedores del triunfo mexicano.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: El público del Azteca

    La elección fue fácil.

    Muchos aficionados hicieron cola fuera del Estadio Azteca desde las 6 a. m. Otros caminaron kilómetros solo para llegar a sus asientos y disfrutar de un espectáculo que muchos vivirán solo una vez en la vida. La fiesta empezó tan temprano que, dentro del estadio, era fácil perder la noción del tiempo.

    Luego llegó el himno.

    El himno mexicano retumbó con tal fuerza que transformó el concreto en emoción. Los jóvenes Mateo Chávez, Armando «La Hormiga» González, Obed Vargas y Gilberto Mora cantaron con los ojos humedecidos. También sonó, respetado y claro, el himno sudafricano, justo antes de que rodara el balón.

    México tiene un duodécimo jugador: el verde de su afición. Nunca se cansa ni deja de presionar desde las gradas. El Tri debe aprovechar algo difícil de describir, pero imposible de ignorar.

    Sudáfrica lo notó, y se espera que Corea del Sur y la República Checa también lo hagan. No hay antídoto sencillo contra una afición mexicana que transforma cada partido del Mundial en un evento nacional.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    PERDEDOR: El Tri baja el ritmo tras marcar pronto

    Tras marcar en el minuto nueve, México desperdició la oportunidad de ampliar su ventaja sobre Sudáfrica.

    Quizá pesó el primer gol. En vez de apretar, México prefirió la prudencia.

    Es el pragmatismo de los equipos de Aguirre: mantener la portería a cero, proteger la ventaja y controlar el partido antes que buscar el espectáculo.

    Aun así, el momento y el estadio pedían más.

    Brian Gutiérrez y Quiñones generaron peligro en la primera parte que pudo ampliar el marcador antes del descanso, pero México se fue al vestuario con un 1-0. Ante rivales más fuertes, esas ocasiones falladas pueden costar caro.

    México ganó, hizo historia y dominó largos tramos del partido, pero en un Mundial, sobre todo en casa, ese control debe traducirse en contundencia.

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    GANADOR: Roberto Alvarado

    Aguirre suele incluir a Roberto «El Piojo» Alvarado en el once.

    El jueves, Sudáfrica no pudo detenerlo.

    Su asistencia en el gol de Raúl Jiménez mostró la precisión de su pie izquierdo y la claridad en el último tercio. Alvarado no complicó el partido: se dedicó a dar el pase adecuado, conectar rápido con sus compañeros y darle ritmo a México por la derecha.

    Su compenetración con Gutiérrez, su compañero en las Chivas, ofreció a El Tri una de sus vías de ataque más claras. Cada vez que México necesitaba un toque sencillo para avanzar o una decisión inteligente cerca del área, Alvarado estaba disponible.

    Además, mostró inteligencia defensiva al retroceder para apoyar a Israel Reyes y contener a los extremos rivales.

    Mientras se mantenga en forma, Alvarado parece fijo en el once de Aguirre. En el debut, con su visión, su timing y su trabajo sin balón, acalló gran parte de las críticas que le habían perseguido hasta el torneo.

  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Las tarjetas rojas de Sudáfrica

    Los Bafana Bafana se han dado un tiro en el pie.

    Las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane complican el futuro inmediato de Hugo Broos, tanto ante México como frente a la República Checa.

    Antes del torneo, Broos había insistido en la necesidad de ganar al menos un partido y quedar entre los mejores terceros; ahora ese objetivo se complica. Sudáfrica dejó el Azteca sin puntos, sin goles y con dos jugadores sancionados.

    Aun así, el defensa del Chicago Fire FC, Mbekezeli Mbokazi, mostró serenidad, calidad con la izquierda y liderazgo desde la zaga.

    Pero las tarjetas rojas lo eclipsaron todo.

    Aunque México no aprovechó todas sus ocasiones, Broos respiró al ver solo un 2-0 en el marcador; si El Tri hubiera estado más acertado, la tarde podría haber sido mucho peor.

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    GANADOR: Julián Quiñones

    Tras el partido, Quiñones parecía capaz de jugar otros 90 minutos.

    Su gol definirá este primer partido, pero su labor fue mucho más que un remate: presionó, corrió, atacó espacios y le dio a El Tri el impulso que necesitaba en una tarde intensa.

    Además, estrelló el balón en el poste y estuvo cerca de un segundo tanto que habría sentenciado el encuentro ante Sudáfrica.

    Su lectura del partido fue clave: conoce las ventajas físicas y psicológicas que México puede imponer en casa. Tras años en la Liga MX y títulos con Atlas y América, sabe cómo aprovechar la altitud, cuándo presionar, cuándo forzar errores y cuándo convertir un balón suelto en peligro.

    La próxima semana volverá a Guadalajara, donde es héroe tras ganar dos títulos consecutivos con el Atlas. Aunque el duelo contra Corea del Sur será en el Estadio Akron, de las Chivas, jugará en una ciudad que conoce su valor en los momentos clave.

    Tras anotar 33 goles en la Liga Profesional de Arabia Saudí, ahora suma su primer gol en un Mundial. Quizá no sea el último.

  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    PERDEDOR: César Montes

    César Montes a menudo cae en la trampa de cometer faltas torpes. Esta le costó caro.

    México ganaba 2-0 y Sudáfrica jugaba con nueve, así que el partido estaba sentenciado. No había motivo para que Montes pusiera en riesgo a su equipo.

    Ahora Aguirre se quedará sin uno de sus líderes defensivos contra Corea del Sur, el rival más experimentado y peligroso del grupo. 

    Montes no es un central cualquiera: lidera la defensa y aguanta el desgaste físico de un Mundial.

    Su tarjeta roja le crea un problema innecesario a El Tri en un partido que debió cerrar sin sobresaltos.

    En un duelo que parecía perfecto para México —en casa, con público ruidoso y ante una Sudáfrica reducida a nueve—, el cierre trajo dudas. Ahora Aguirre debe reorganizar la defensa antes del segundo encuentro del grupo.

    La afición respaldó el espectáculo y el triunfo les da la base que buscaban. Pero, como en 2018, el segundo escollo de México en la Copa será Corea del Sur, liderada por Son Heung-min.

    Ahora México llega con tres puntos, el impulso a favor y la baja forzada de un defensa clave.