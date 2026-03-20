«Nadie debe impedirnos mirar hacia adelante; hoy hemos metido un poco de presión a los que están por delante». Las palabras de Antonio Conte resuenan claras y concisas tras la victoria de su equipo en Cagliari por 1-0, gracias al gol de un renovado Scott McTominay: el Nápoles cree en el Scudetto y quiere que los que están por delante se esfuercen, con la idea de poder aspirar de verdad al título. Por otra parte, los napolitanos, con los tres puntos de esta noche, logran su cuarta victoria consecutiva y se colocan provisionalmente a seis puntos del líder, el Inter, superando temporalmente al Milan de Massimiliano Allegri, ahora a dos puntos a la espera del partido de mañana contra el Torino.
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Desde el calendario hasta el regreso de los mejores: por eso el Nápoles puede creer en el título de liga
¿EL TÍTULO CON 86 PUNTOS?
¿Pero puede el Nápoles realmente aspirar al Scudetto, el segundo consecutivo con Conte, el tercero en los últimos cuatro años? Teniendo en cuenta que los azzurri suman actualmente 62 puntos y que a Conte y a los suyos les quedan ocho partidos para el final del campeonato, el cálculo es sencillo: una posibilidad de sumar 24 puntos si consiguen ocho victorias seguidas, con la posibilidad de llegar a los 86 puntos, cifra que en los últimos años siempre ha bastado para conquistar el Scudetto, salvo en la temporada 2017/2018, cuando precisamente el Nápoles de Maurizio Sarri quedó segundo con la marca récord de 91 puntos, a cuatro del Juventus de Massimiliano Allegri, campeón de Italia. El Inter, con 68 puntos, es decir, a +6, para llegar a los 87, debería sumar 19: seis victorias y un empate en los últimos nueve partidos.
¿POR QUÉ CREER EN ELLO? EL CALENDARIO
La principal razón para creer en ello es el calendario, sin duda más favorable para el Nápoles: aparte del enfrentamiento directo contra el Milan, previsto para el lunes de Pascua, los napolitanos recibirán en casa a la Lazio y al Bolonia, además de visitar al Como, todos ellos entre los diez primeros de la Serie A, aunque los equipos de la capital y de Emilia ya no tengan grandes objetivos en la clasificación. Luego, de cara a la permanencia, el partido en el Maradona contra la Cremonese y el desplazamiento a Pisa en la penúltima jornada, aunque para entonces los toscanos podrían estar ya fuera de juego. En resumen, los únicos verdaderos obstáculos para la racha parecen ser precisamente los rossoneri y los larianos, en plena lucha por el Scudetto y la Champions. El Inter, por su parte, se enfrenta a un camino nada fácil: los desplazamientos a Florencia y Como, el partido en casa contra una Roma herida y fuera de Europa, además de los partidos fuera de casa contra la Lazio y el Bolonia, rivales que suelen ser temibles para los nerazzurri lejos de San Siro. Todo ello para un equipo que parece haber perdido algo de seguridad, a pesar de los puntos de ventaja.
EL ASPECTO PSICOLÓGICO
El aspecto psicológico también puede resultar decisivo: normalmente, quien va por detrás tiene el impulso necesario para encadenar una racha importante, más que el que lleva la iniciativa, sobre todo si este último no parece estar en forma físicamente y se muestra cansado por las numerosas competiciones disputadas. Y no solo eso: el Inter ya ha perdido dos Scudetti en la recta final, el primero contra el Milan de Pioli y el segundo la temporada pasada precisamente contra Conte. Una situación similar podría hacer resurgir algunos fantasmas en la mente de los futbolistas nerazzurri, que deben estar atentos a dos rivales. El propio entrenador ha marcado el camino, demostrando con sus palabras que cree firmemente en ello.
LA RECUPERACIÓN DE LOS LESIONADOS
Otro motivo para intentar la hazaña es la recuperación de los jugadores lesionados: McTominay y De Bruyne han vuelto y ya se les nota, al igual que Anguissa, que está recuperando su mejor forma. Claro que, como dice Conte, una cosa es volver y otra estar al 100 %: Lobotka tampoco está aún en plena forma, mientras que se acerca la recuperación de Rrahmani y Di Lorenzo, y a David Neres, recién salido de una operación, le llevará más tiempo. Pero los veteranos están volviendo y la cima de la montaña ya no parece tan lejana.