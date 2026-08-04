Para el Arsenal: Es una pena que Harbert tenga que irse a otro sitio para seguir con su desarrollo, porque sí parecía que tenía un camino hacia el primer equipo del Arsenal. El Arsenal sí tiene derecho de tanteo sobre la centrocampista de cara al futuro, lo cual es mejor que nada, pero su salida sí parece una señal de un problema más amplio que tiene la Women's Super League a la hora de dar oportunidades al talento de cantera. Ese es un terreno en el que el Arsenal ha hecho un buen trabajo para generar casos de éxito pese a esas dificultades, pero la marcha de Harbert es un recordatorio de lo complicado que resulta. Con las incorporaciones de Stanway y Reuteler este verano, sus opciones siempre iban a ser limitadas esta temporada y, por tanto, el club pierde a una gran joven jugadora que conoce perfectamente la forma de trabajar del Arsenal. Nota: D

Para el San Diego Wave: La NWSL es, en general, una de las mejores ligas a la hora de dar oportunidades al talento joven, y el Wave es uno de sus equipos punteros. Tiene sentido, entonces, que se haya movido para incorporar a otra promesa adolescente como Harbert, especialmente porque quien está al mando en San Diego es el exentrenador del Arsenal Jonas Eidevall. Eidevall dio a Harbert su debut con el Arsenal hace dos años, pero después no tuvo muchas oportunidades de trabajar con ella, ya que apenas unos meses más tarde dejó su cargo en el club del norte de Londres. Ahora sí tiene esa oportunidad, mientras busca integrar a una de las jóvenes centrocampistas mejor valoradas del fútbol en un San Diego que ya cuenta con varias adolescentes en el núcleo de su plantilla. Si puede permitirle florecer y desarrollarse de la forma en que muchos creen que puede hacerlo, el Wave tendrá una futbolista de máxima calidad en el centro del campo que no hará más que mejorar. Nota: B

Para Harbert: Después de cuatro cesiones lejos del Arsenal, incluida una en el tramo final de la pasada temporada en el Everton que se saldó con una sola aparición, es comprensible que Harbert quiera buscar en otro sitio una oportunidad para abrirse paso en el fútbol sénior de élite. Dejar la WSL, donde las oportunidades son limitadas, y marcharse a la NWSL, donde son más frecuentes, para unirse a un entrenador que claramente cree en su juego, es un movimiento inteligente y uno del que esperará sacar rendimiento en su desarrollo a largo plazo. Harbert ya conoce un poco la liga, tras haber pasado tiempo cedida en las Portland Thorns el año pasado, y eso también debería ayudarla a asentarse en la competición y adaptarse a un cambio importante. Nota: A