¿Descansará Lionel Messi con el Inter Miami? Los ganadores de la MLS Cup no cometerán «grandes errores» en su intento por conseguir varios trofeos

Mascherano ha declarado: «Creo que sería un gran error elegir en qué competiciones centrarnos. Somos un equipo que tiene que competir por igual en todas las competiciones.

Para nosotros, la Champions League en esta primera mitad de la temporada es una competición muy importante, y le vamos a dar ese valor. Intentaremos llegar lo más lejos posible, pero eso no significa que vayamos a descuidar los partidos de liga.

El año pasado, el equipo fue capaz de competir en todas las competiciones en las que participamos, y lo hicimos a un alto nivel, llegando casi a la final en todas ellas, excepto en el Mundial de Clubes. Por lo tanto, este año intentaremos hacer lo mismo e incluso llegar más lejos en la Champions League.

Está claro que, en algún momento, tendremos que empezar a gestionar también los minutos de los jugadores. Jugar cada tres o cuatro días es muy agotador, sobre todo en esta primera parte de la temporada, en la que hemos tenido que jugar fuera de casa todo el tiempo. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ya que genera aún más desgaste».