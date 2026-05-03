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Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Traducido por

Desastre para Cristiano Ronaldo: el Al-Nassr cae sorpresivamente ante el Al-Qadsiah y reactiva las ilusiones del Al-Hilal en la Liga Profesional Saudí

C. Ronaldo
Al Nasr FC
1ª División
Al Quadisiya
Al Hilal
Al Shabab
J. Jesus

Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr sufrieron un duro revés en sus aspiraciones de título el domingo por la noche, al caer 3-1 ante el Al-Qadsiah en un resultado inesperado. Este tropiezo pone fin a su racha dominante y devuelve la iniciativa a sus rivales directos en la Liga Profesional Saudí.

  • El Al-Nassr se quedó atónito tras el temprano gol del Al-Qadsiah.

    El Al-Nassr, favorito al título, sufrió en la 31.ª jornada de la Liga Profesional Saudí. El Al-Qadsiah, local, se adelantó merecidamente en el 24’ gracias a Mohammed Abu Al-Shamat, quien aprovechó la mejor salida de su equipo.

    Ronaldo respondió al instante con uno de sus característicos disparos con efecto, pero el balón golpeó el travesaño. El capitán del Al-Nassr se mostró frustrado mientras su equipo seguía sin encontrar su ritmo en una primera parte complicada.


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  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Félix contraataca, pero los problemas defensivos persisten

    El empate llegó dos minutos después del disparo fallido de Ronaldo. João Félix aprovechó un despiste de la zaga del Al-Qadsiah tras pase de Marcelo Brozović y marcó su 23.º gol de la temporada.

    Pese al respiro, el equipo de Jorge Jesús siguió mostrando fragilidad defensiva. La zaga quedó expuesta y Musab Al Juwayr volvió a adelantar al Al-Qadsiah en el 55. Cualquier esperanza de remontada se esfumó en el 78, cuando Julián Quiñones aprovechó otro error defensivo para sentenciar con el 3-1.


  • Asuntos pendientes tras el fin de la racha de victorias

    Al terminar el partido, Jesús mostró su enfado en la banda. La derrota fue dura, pues cortó una racha de 20 victorias del Al-Nassr. Su camino hacia el título de la Liga Profesional Saudí, que parecía seguro, se ha frenado ante un rival que se esperaba vencer sin problemas.

    Aunque el Al-Nassr sigue líder, la sensación de invencibilidad que arrastraba desde primavera se ha desvanecido en el peor momento.

  • Al Hilal v Damac: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El Al-Hilal se ha asegurado el camino hacia el trofeo

    La clasificación está en juego. Al-Nassr lidera con cinco puntos sobre Al-Hilal, aunque este último, exequipo de Jesús, tiene un partido aplazado clave. Ambos se verán las caras el 12 de mayo en un duelo que puede definir el campeonato, por lo que Al-Hilal maneja su destino: si gana todos sus encuentros, será campeón. Antes, Al-Nassr visitará a Al Shabab el 7 de mayo consciente de que cualquier tropiezo puede costarle el título.