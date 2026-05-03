El Al-Nassr, favorito al título, sufrió en la 31.ª jornada de la Liga Profesional Saudí. El Al-Qadsiah, local, se adelantó merecidamente en el 24’ gracias a Mohammed Abu Al-Shamat, quien aprovechó la mejor salida de su equipo.

Ronaldo respondió al instante con uno de sus característicos disparos con efecto, pero el balón golpeó el travesaño. El capitán del Al-Nassr se mostró frustrado mientras su equipo seguía sin encontrar su ritmo en una primera parte complicada.



