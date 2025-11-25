Dentro del fallido ciclo de Gary Neville en Valencia, considerado el 'peor entrenador de la historia': desde ser 'torturado' por Diego Simeone hasta ser ignorado por Luis Enrique

Neville también tuvo un preocupante comienzo en La Liga, sumando solo dos puntos en sus primeros tres juegos. En su cuarto partido, el Valencia empató 2-2 con el Real Madrid, un resultado que llevó a Los Blancos a despedir a Rafa Benítez, pero no se dio un cambio de rumbo ya que Los Che estuvieron más de dos meses sin ganar un partido de liga.
Hubo algo de alivio en la Copa del Rey, aunque su trayectoria en la copa terminó de manera angustiosa al ser aplastados 7-0 por el Barcelona en la ida de las semifinales en el Camp Nou. El colega de televisión de Neville, Jamie Carragher, vio ese partido desde la tribuna de prensa, riéndose a carcajadas con cada gol que entraba, mientras que en la línea de banda, Luis Enrique no mostró piedad, manteniendo a Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar en el campo hasta el final antes de rechazar el intento de saludo de Neville después del partido.
Neville sintió que el entonces entrenador del Barça estaba "enviando un mensaje de que no pertenecía" antes de enfrentarse a un pelotón de fusilamiento compuesto por los medios de comunicación de Valencia, varios de los cuales instaron a Neville a renunciar durante la rueda de prensa posterior al partido.
Los aficionados hicieron lo mismo, coreando 'Gary vete ahora' en las gradas de Mestalla, mientras que un individuo esperó a Neville cuando bajó del autobús después de un partido fuera de casa, instándole a regresar a casa.
"Perdí mi confianza", recordó Neville más tarde. "Llegó al punto en que ni siquiera quería dirigir las sesiones de entrenamiento; las dejaba en manos de mis entrenadores. Me sentía avergonzado haciendo las sesiones en un inglés roto donde todo se hacía a través de un traductor."