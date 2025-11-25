+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Gary Neville Valencia GFXGetty/GOAL
Richard Martin y Nicolás De Marco

Dentro del fallido ciclo de Gary Neville en Valencia, considerado el 'peor entrenador de la historia': desde ser 'torturado' por Diego Simeone hasta ser ignorado por Luis Enrique

Gary Neville pensó que aceptar el trabajo en Valencia en diciembre de 2015 sería el inicio de su camino para convertirse eventualmente en el entrenador de Inglaterra; en cambio, su periodo de cuatro meses en España mermó su confianza, lo enfermó y lo alejó de la idea de entrenar de por vida. La designación de Neville fue una sorpresa, ya que el exdefensor del Manchester United asumió el mando de uno de los clubes más grandes de La Liga a pesar de no tener experiencia en dirección técnica de clubes, tener poco conocimiento del fútbol español y no hablar el idioma.

Era ampliamente aceptado que el exdefensa de Inglaterra había conseguido el trabajo debido a su relación comercial con el dueño del Valencia, Peter Lim, cuya popularidad en Mestalla ya estaba decayendo un año después de comprar el club.

Neville, quien más tarde admitió que aceptó la oferta como un favor a Lim después de que este invirtiera en sus negocios, incluyendo el Salford City, se había retirado de jugar solo cuatro años antes. Estaba en la cima de su carrera como un destacado comentarista en Sky Sports, famoso por sus opiniones directas. Así que su ingreso como entrenador de uno de los clubes principales de Europa, ganador seis veces de La Liga y finalista dos veces de la Liga de Campeones, se sentía como un experimento ideado por productores de televisión de realidad - y resultó en una visualización fascinante y desastrosa.

  • Gary Neville ValenciaGetty

    'No es un club para aprendices'

    Muchos entrenadores del pasado habían ganado el trabajo en Valencia a través de años de arduo trabajo en las líneas de banda, por lo que para Neville fue un primer trabajo que era demasiado bueno para rechazar. Dijo en su presentación, que fue asistida por decenas de periodistas británicos: "Si hubiera rechazado este trabajo, podría haberme despedido de mi credibilidad en el fútbol porque es un club enorme y estoy honrado y orgulloso de estar aquí. Sentado en la televisión, hablando sobre entrenadores durante estos últimos años, ha llegado el momento de ponerme de pie."

    El entonces director de fútbol de Inglaterra, Dan Ashworth, animó a Neville, diciéndole que era "el movimiento perfecto" para eventualmente suceder a Roy Hodgson como entrenador de los Tres Leones, quizás tan pronto como el verano siguiente una vez finalizada la Euro 2016.

    Pero antes de que comenzara a trabajar, Neville fue advertido por la leyenda del club Santi Cañizares, quien dijo: "Ser un buen analista no es lo mismo que ser un buen entrenador. Valencia no es un equipo para experimentos, no es un lugar para que un entrenador haga su aprendizaje. Una cosa es dar tu opinión y otra es hacer que las cosas funcionen en el campo."

    Cañizares pronto tuvo razón. El Valencia fue derrotado 2-0 por el Lyon en el primer partido de Neville en el banquillo mientras salían de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Neville demostró su falta de experiencia cuando convirtió su formación 4-3-3 en un 4-2-4 en busca de un empate, pero lo único que logró fue ceder el centro del campo al Lyon, que pronto volvió a marcar.

  • Gary Neville ValenciaGetty

    Avergonzado por el Barcelona

    Neville también tuvo un preocupante comienzo en La Liga, sumando solo dos puntos en sus primeros tres juegos. En su cuarto partido, el Valencia empató 2-2 con el Real Madrid, un resultado que llevó a Los Blancos a despedir a Rafa Benítez, pero no se dio un cambio de rumbo ya que Los Che estuvieron más de dos meses sin ganar un partido de liga. 

    Hubo algo de alivio en la Copa del Rey, aunque su trayectoria en la copa terminó de manera angustiosa al ser aplastados 7-0 por el Barcelona en la ida de las semifinales en el Camp Nou. El colega de televisión de Neville, Jamie Carragher, vio ese partido desde la tribuna de prensa, riéndose a carcajadas con cada gol que entraba, mientras que en la línea de banda, Luis Enrique no mostró piedad, manteniendo a Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar en el campo hasta el final antes de rechazar el intento de saludo de Neville después del partido.

    Neville sintió que el entonces entrenador del Barça estaba "enviando un mensaje de que no pertenecía" antes de enfrentarse a un pelotón de fusilamiento compuesto por los medios de comunicación de Valencia, varios de los cuales instaron a Neville a renunciar durante la rueda de prensa posterior al partido.

    Los aficionados hicieron lo mismo, coreando 'Gary vete ahora' en las gradas de Mestalla, mientras que un individuo esperó a Neville cuando bajó del autobús después de un partido fuera de casa, instándole a regresar a casa.

    "Perdí mi confianza", recordó Neville más tarde. "Llegó al punto en que ni siquiera quería dirigir las sesiones de entrenamiento; las dejaba en manos de mis entrenadores. Me sentía avergonzado haciendo las sesiones en un inglés roto donde todo se hacía a través de un traductor."

  • Valencia v Rapid Vienna - UEFA Europa League Round of 32: First LegGetty Images Sport

    Prender fuego

    Neville puso fin a una espera de 10 partidos para su primera victoria en La Liga cuando su equipo superó al Espanyol, y siguieron con una victoria en Granada y un triunfo agregado de 10-0 sobre el Rapid de Viena en la Europa League. Las cosas empezaban a mejorar, y Neville se sentía esperanzado cuando llevó a un grupo de periodistas a almorzar a principios de marzo.

    Pero resultó ser un falso amanecer. El Valencia perdió cinco de sus siguientes siete partidos en todas las competiciones, incluyendo ser eliminado de Europa por el Athletic Club por goles de visitante. La gota que colmó el vaso para Lim fue una derrota por 2-0 a mediados de marzo en casa contra el Celta de Vigo, que dejó al Valencia seis puntos por encima de la zona de descenso. En contraste, cuando Neville asumió, estaban solo a cinco puntos de las posiciones de la Liga de Campeones. 

    La derrota ante el Celta llegó al día siguiente de las festividades de Las Fallas, cuando los lugareños de Valencia prendieron fuego a efigies, y entre ellas había una con el rostro de Neville adjunto a ella junto con el marcador de 7-0 contra el Barcelona. Al final del partido que siguió, los cantos de ‘Gary vete ya’ eran ensordecedores, y Neville fue rápidamente informado por Lim de que iba a ser relevado de sus funciones, aunque el anuncio no llegó hasta 10 días después.

  • Gary Neville ValenciaGetty

    Problemas de comunicación

    Neville tuvo pocos aliados durante su breve paso por España. "Salí de muchas conferencias de prensa sintiendo que me habían dado una buena paliza", recordó. "Tampoco había entrenadores compañeros que me echaran un brazo por encima".

    El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, cambió su sistema tres veces en un partido y Neville no tuvo respuesta: "Jugó conmigo como si fuera un pequeño títere. Podía sentirlo en la línea de banda. Así es como se siente la inexperiencia".

    Luego estaba Diego Simeone, a quien Neville sintió que "me estaba estrangulando suavemente, casi me torturaba en términos futbolísticos durante 90 minutos" mientras el Atlético de Madrid arrasó con la victoria en Mestalla.

    Neville aprobó la contratación de Valencia del exasistente del Liverpool, Pako Ayestarán, para ayudarlo a comunicar sus ideas en febrero de 2016 e insistió en que cuando él se fuera, también lo haría Ayestarán. El portero Diego Alves no entendió la noticia cuando Neville se lo explicó por primera vez, creyendo que el entrenador estaba renunciando y le dijo que no lo hiciera. Como resultó, Neville se fue unas semanas después, siendo reemplazado por Ayestarán.

    "El mayor problema que tuvo Gary fue no poder expresarse", dijo Ayestarán más tarde. "No es lo mismo a través de un traductor: no puedes transmitir la misma pasión, la misma emoción". De hecho, el programa de televisión español El Día Después se burlaba de sus problemas de comunicación casi semanalmente. Tomen su hilarante intercambio con el entrenador del Granada, José Sandoval, quien acusó a Neville de "protestar todo el juego". Neville respondió: "No protesta, no protesta. Que te jodan".

  • Peter Lim protest ValenciaGetty

    No es el único problema

    Ayesteran alejó a Valencia de la amenaza del descenso, pero terminó siendo despedido al inicio de la siguiente temporada tras registrar un récord aún peor que el de Neville. Su sucesor, Cesare Prandelli, renunció tras solo tres meses en el cargo, y Valencia ha tenido nueve entrenadores desde que Neville se fue, aunque solo dos han durado más de un año.

    Marcelino, quien ganó la Copa del Rey y logró dos clasificaciones consecutivas entre los cuatro primeros, ha sido el único éxito, y se fue después de pelear con Lim. El propietario singapurense es odiado por los aficionados del Valencia, quienes han realizado innumerables protestas en su contra, mientras que él no ha asistido a un partido desde diciembre de 2019.

    Valencia coqueteó con el descenso en 2022-23 antes de finalmente terminar en el puesto 16, y la temporada pasada parecieron destinados a la caída hasta que el técnico del West Brom, Carlos Corberan, llegó y cambió los resultados. Se podría decir que la historia ha sido benévola con Neville, mostrando que estaba lejos de ser el único problema en el club, pero su problema sigue siendo que era un aliado de Lim, lo que significa que tiene pocos simpatizantes entre la afición del Valencia.

  • Wolverhampton Wanderers v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Aprendió la lección

    Un par de exjugadores del Valencia han buscado aclarar las cosas sobre Neville. “Tácticamente entendíamos lo que quería, pero no pudimos ejecutarlo y no conseguimos los resultados", dijo el lateral izquierdo brasileño Guilherme Siqueira al Mirror. "Los jugadores no fueron lo suficientemente buenos al final del día y asumimos la responsabilidad".

    Álvaro Negredo dijo recientemente que le sorprendió que Neville no continuara dirigiendo en Inglaterra: "Quizás en España en ese momento, debido a la barrera del idioma, no tuvo más oportunidades, pero en la Premier League, le habría dado más. Para mí, era un buen entrenador que llegó con una muy buena actitud y un deseo de mejorar".

    No todos los asociados con el club han sido tan amables, sin embargo. Tomemos al ex presidente Fernando Roig, quien dijo: "El comentarista que vino, el inglés, fue el peor entrenador que he visto en mi vida".

    Neville nunca tuvo la oportunidad de demostrar que Roig estaba equivocado. Preguntado a principios de este año por qué nunca ha vuelto a entrenar, dijo que había aprendido la lección: "Esta idea de que pensé que podría tener todos los negocios, la carrera en los medios y ser un entrenador principal era una tontería, una tontería absoluta. Mantente en tu camino, quédate en lo que eres bueno".

