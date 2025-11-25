Dentro del fallido ciclo de Gary Neville en Valencia, considerado el 'peor entrenador de la historia': desde ser 'torturado' por Diego Simeone hasta ser ignorado por Luis Enrique

Muchos entrenadores del pasado habían ganado el trabajo en Valencia a través de años de arduo trabajo en las líneas de banda, por lo que para Neville fue un primer trabajo que era demasiado bueno para rechazar. Dijo en su presentación, que fue asistida por decenas de periodistas británicos: "Si hubiera rechazado este trabajo, podría haberme despedido de mi credibilidad en el fútbol porque es un club enorme y estoy honrado y orgulloso de estar aquí. Sentado en la televisión, hablando sobre entrenadores durante estos últimos años, ha llegado el momento de ponerme de pie."

El entonces director de fútbol de Inglaterra, Dan Ashworth, animó a Neville, diciéndole que era "el movimiento perfecto" para eventualmente suceder a Roy Hodgson como entrenador de los Tres Leones, quizás tan pronto como el verano siguiente una vez finalizada la Euro 2016.

Pero antes de que comenzara a trabajar, Neville fue advertido por la leyenda del club Santi Cañizares, quien dijo: "Ser un buen analista no es lo mismo que ser un buen entrenador. Valencia no es un equipo para experimentos, no es un lugar para que un entrenador haga su aprendizaje. Una cosa es dar tu opinión y otra es hacer que las cosas funcionen en el campo."

Cañizares pronto tuvo razón. El Valencia fue derrotado 2-0 por el Lyon en el primer partido de Neville en el banquillo mientras salían de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Neville demostró su falta de experiencia cuando convirtió su formación 4-3-3 en un 4-2-4 en busca de un empate, pero lo único que logró fue ceder el centro del campo al Lyon, que pronto volvió a marcar.