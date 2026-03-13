Dentro de la búsqueda del triplete del Chelsea: los Blues comienzan la batalla por tres trofeos con la final de la Copa de la Liga, a pesar de la pésima defensa del título de la WSL

Sin embargo, eso no significa que la temporada del Chelsea no pueda terminar con éxito. Sí, las cosas han sido difíciles en la liga, e incluso mantener la plaza en la Liga de Campeones va a ser complicado, pero el actual campeón inglés todavía tiene tres trofeos en juego.

El equipo de Sonia Bompastor está en cuartos de final tanto de la FA Cup como de la Champions League y, el domingo, se enfrentará al Manchester United en la final de la Copa de la Liga. Tras haber derrotado a los Red Devils en la quinta ronda de la FA Cup, otra victoria sobre el equipo de Marc Skinner, que le daría el primer título de la temporada, podría dar al Chelsea el impulso que necesita para terminar con fuerza, corregir algunos errores y acallar a los escépticos.

«Todavía podemos ganar varios títulos en este club», afirma Erin Cuthbert, en su décimo año representando a los Blues, a GOAL. «Creo que esa es la expectativa cuando estás en un club como el Chelsea, que incluso si estás pasando por un mal momento o la gente empieza a dudar de ti desde fuera, siempre ha sido así, tienes que recuperarte y demostrarles de qué estás hecho».