Tras ganar 2-1 en prórroga al SC Friburgo, el VfB Stuttgart jugará la final de Berlín contra el Bayern Múnich. La estrategia de Sebastian Hoeneß falló casi todo el partido, en parte por la gran actuación de Matthias Ginter, hasta que Deniz Undav devolvió a los suabos al encuentro y se acercó a un récord del club. El gol de la victoria lo marcó Tiago Tomas en el 119'.
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Deniz Undav también se desesperó: nueva carta de solicitud desde Friburgo dirigida a Julian Nagelsmann para el Mundial
Todo riesgo, ningún peligro: el plan de Sebastian Hoeneß no acaba de cuajar
La hoja de partido generó dudas, así que Sky y la ARD pidieron a Hoeneß que las aclarara.
Su estrategia era clara: máxima ofensiva. «Quería alinear al mayor número posible de jugadores capaces de marcar goles», explicó el técnico del VfB al justificar sus cuatro cambios tras la derrota 2-4 contra el Bayern. Con Undav, Demirovic, Leweling, Führich y Nartey sobre el campo, el plan parecía perfecto sobre el papel. Sin embargo, durante mucho tiempo no hubo peligro. En la primera parte, los suabos no realizaron su primer disparo digno de mención a la portería del Friburgo hasta el minuto 40, inicio de una presión que bien podría haber acabado en empate.
Antes de eso, su expectativa de goles era de apenas 0,07, cifra que se elevó a 4,25 justo antes del descanso. La falta de acierto ante la portería frustró el plan de Hoeneß hasta que Undav, tras una gran jugada de Bilal El Khannouss —que entró desde el banquillo y brilló—, rompió el empate (71’). Los cambios de Hoeneß, entre ellos Tomas y Badredine Bouanani —autor de la asistencia del 2-1—, terminaron por dar resultado.
En defensa, Hoeneß probó una línea de tres zurdos: Mittelstädt en la izquierda, Chabot en el centro y Hendriks en la derecha. En la derecha, Leweling y Nartey cubrieron, aunque su coordinación falló en algunos lances.
Tras un arranque agitado, el Friburgo creció y aprovechó su fortaleza a balón parado: Maximilian Eggestein, tras un córner de Vincenzo Grifo, marcó después de un pase atrás desastroso de Angelo Stiller.
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Siguiente carta de solicitud de Matthias Ginter a Julian Nagelsmann
Sin embargo, la asistencia no fue para Grifo, sino para Ginter. Además, el central envió otra carta de presentación a Julian Nagelsmann, que presenció el partido en Stuttgart.
El central de 32 años despejó casi todos los balones que le llegaron (14 despejes) y ganó nueve de sus 14 duelos. Además, lleva semanas en un gran momento de forma.
Ya tras su nueva actuación estelar en el partido de ida de cuartos de final de la Europa League contra el Celta de Vigo, Lothar Matthäus, el jugador con más partidos internacionales de la historia, había calificado de «partido perfecto» su actuación. «Tal y como ha jugado, no se puede hacer mejor», elogió el entrenador del SCF, Julian Schuster. «Ha sido impresionante su actuación y cómo ha contagiado a sus compañeros». Si fuera seleccionador, «me lo llevaría», añadió el delantero Igor Matanovic: «El éxito del equipo habla por sí solo y él tiene mucho mérito».
Aun así, sus opciones de ir al Mundial son escasas: su último partido con Alemania fue hace tres años, justo antes de que Nagelsmann reemplazara a Hansi Flick. Para la concentración de marzo, el seleccionador convocó a Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger y Waldemar Anton, todos con opciones de viajar. También llamó a Malick Thiaw, que no jugó y figura como candidato dudoso.
Tras una “conversación decepcionante”, Ginter admite que sus opciones son escasas, aunque aún confía en viajar al otro lado del charco, igual que Chabot, del Stuttgart: «He trabajado con muchos entrenadores y conozco bien la estructura defensiva».
Su punto débil es el juego con el balón. Si el Gladbach gana la Europa League, su convocatoria sería más que merecida.
¡Una cifra increíble! Deniz Undav aspira a batir el récord del club.
Ginter limitó a Undav hasta que este marcó. El delantero perdió casi todos sus duelos, falló muchos pases y fue el jugador del VfB que más balones perdió.
Sin embargo, apareció en el momento clave: marcó el 1-1 desde una posición complicada con la sangre fría que ya ha dejado a Nagelsmann sin palabras. El jugador de 29 años podría viajar al Mundial como el alemán con más goles y, con algo de suerte, cerrar la temporada batiendo el récord del club.
Con ese tanto, su vigesimocuarto esta temporada, ya acumula 37 participaciones en goles y se sitúa segundo en la lista histórica del club, por detrás de Mario Gómez. Para igualar el récord de 35 goles y 6 asistencias de la campaña 2008/09 le faltan aún cuatro dianas.
Pudo recortar la diferencia, pues tras su tanto remató al poste y, justo al final, obligó a una gran parada de Florian Müller que llevó el partido a la prórroga. En el tiempo extra el larguero volvió a negarle el gol, esta vez en un disparo de Chris Führich.
Ante el Bayern, Undav se autodescartó por acumular cinco amarillas tras un choque innecesario con Capaldo y fallar un penalti y varias ocasiones claras contra el HSV.
Le quedan cuatro jornadas de Bundesliga y la final de Berlín para lograrlo y, de paso, reforzar su posición en la renovación de contrato, pues se rumorea que pide un salario récord.
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El récord del club está en juego: comparación entre Deniz Undav y Mario Gómez
Temporada
Jugadores
Partidos
Goles
Asistencias
Puntos (total)
2008/09
Mario Gómez
44
35
6
41
2025/26
Deniz Undav
41
24
13
37