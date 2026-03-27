«Démonos un abrazo»: así pretende España calmar las tensiones entre Lamine Yamal y Dani Carvajal tras los acalorados enfrentamientos del Clásico entre las estrellas del Barcelona y el Real Madrid

De la Fuente ha adoptado una postura serena y equilibrada, y considera que las tensiones son una consecuencia natural de la carga emocional que conlleva el partido más importante del fútbol español. Cree que ambos jugadores son lo suficientemente profesionales como para separar su lealtad al club de sus responsabilidades con la selección nacional.

En declaraciones a DAZN, el seleccionador español explicó: «En un Clásico, defiendes unos colores y hay una gran responsabilidad; con la selección, defiendes una situación diferente y aquí también hay que saber estar a la altura de las circunstancias, y ellos lo están haciendo. Y no tengo ninguna duda de que, cuando se vean, estarán deseando darse un abrazo, seguro, y yo lo celebraré con ellos en ese momento».