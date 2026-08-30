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«¡Demasiado amables!». Steven Gerrard exige que el Liverpool añada «mala leche» a la plantilla mientras la leyenda de los Reds critica el lado blando de Andoni Iraola tras el empate ante el Nottingham Forest
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El Liverpool tropieza de nuevo
El Liverpool dejó puntos por segundo fin de semana consecutivo tras rescatar un trabajado empate 2-2 ante el Nottingham Forest. A pesar de dominar la posesión con un 69 por ciento del balón, el equipo de Iraola apenas logró cuatro disparos a puerta y sufrió de forma constante ante la intensidad física del visitante en todo el campo.
El conjunto local tuvo que remontar dos veces durante el encuentro. Dan Ndoye abrió el marcador para el Forest en el minuto 24 al aprovechar un balón a la espalda, antes de que Morgan Gibbs-White transformara un penalti en la segunda parte tras la falta de Alisson sobre Neco Williams. El Liverpool acabó apoyándose en un magnífico centro de Cody Gakpo para asistir a Alexander Isak, junto con un certero remate de Victor Munoz, para salvar un punto.
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Gerrard pide un «destructor»
En declaraciones a TNT Sports, el excapitán del Liverpool Gerrard no se mordió la lengua en su valoración del punto débil del equipo. Sugirió que Iraola debe cambiar de manera fundamental el enfoque físico de su equipo si quiere seguir siendo competitivo al máximo nivel.
"Creo que este equipo del Liverpool es un poco demasiado blando", comentó Gerrard. "Le falta un destructor. No hace muchas entradas ni gana muchos duelos. Es un buen equipo. El siguiente paso en la evolución de este entrenador es cambiar a este equipo. Tiene que ser más físico y agresivo.
"La semana pasada, habrían ganado ese partido si hubieran estado más preparados para el duelo, para la entrada, con gente dispuesta a ver tarjetas amarillas, con gente siendo más desagradable, más incómoda a la hora de enfrentarse a ella. A veces se ganan partidos de otra manera".
La leyenda del Liverpool advirtió además de que depender únicamente de la calidad técnica les costará títulos. "Tienen un montón de buenos jugadores técnicos, un montón de grandes talentos, pero les falta mala leche, y eso es lo que el entrenador tiene que meter en este equipo", añadió. "Si no, cuando lleguen los grandes premios en los momentos clave de la temporada, el Liverpool no estará ahí".
La frustración en la banda estalla
Más allá de su falta de agresividad sobre el terreno de juego, la tarde del Liverpool quedó marcada por vulnerabilidades tácticas ya conocidas, ya que fue sorprendido repetidamente al contraataque. Sin embargo, Iraola dirigió su frustración tras el partido hacia los árbitros, citando una polémica decisión de penalti y un extraño retraso en una sustitución en el que estuvo implicado el cuarto árbitro Tim Robinson.
«Con el penalti, la jugada ya había terminado cuando se produce el contacto. Y no es un contacto agresivo», dijo Iraola. «Pero más que por esto nos quejamos por los cambios. Tuvimos que esperar unos tres minutos.
«Tenía un problema con el panel, no sé si no funcionaba, pero desde luego queríamos hacer los cambios en las dos o tres interrupciones anteriores al gol».
Añadió: «Un cuarto árbitro profesional no puede tardar tres minutos. Ya le habíamos dado los cambios dos o tres minutos antes. Yo ya estaba enfadado porque en la interrupción anterior no pudimos hacer los cambios y luego, antes del saque de banda, pensé que podríamos hacerlo».
Gerrard restó importancia a las quejas del entrenador al considerarlas una distracción y dijo: «Se puede entender la frustración: hoy en día, con toda la tecnología, no pueden tardarse tres minutos en hacer una triple sustitución. Pero creo que es un problema menor dentro del problema general, porque es un gol que se puede evitar».
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Iraola debe encontrar soluciones
Iraola se enfrenta a un desafío cada vez mayor para inculcar a su plantilla la solidez defensiva que le falta. Con los rivales ya plenamente conscientes de la vulnerabilidad de Liverpool a los contraataques y de su reticencia a entrar en batallas físicas, el técnico debe encontrar rápido el equilibrio entre el dominio técnico y la resiliencia táctica para mantener la temporada bien encaminada.
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