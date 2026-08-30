En declaraciones a TNT Sports, el excapitán del Liverpool Gerrard no se mordió la lengua en su valoración del punto débil del equipo. Sugirió que Iraola debe cambiar de manera fundamental el enfoque físico de su equipo si quiere seguir siendo competitivo al máximo nivel.

"Creo que este equipo del Liverpool es un poco demasiado blando", comentó Gerrard. "Le falta un destructor. No hace muchas entradas ni gana muchos duelos. Es un buen equipo. El siguiente paso en la evolución de este entrenador es cambiar a este equipo. Tiene que ser más físico y agresivo.

"La semana pasada, habrían ganado ese partido si hubieran estado más preparados para el duelo, para la entrada, con gente dispuesta a ver tarjetas amarillas, con gente siendo más desagradable, más incómoda a la hora de enfrentarse a ella. A veces se ganan partidos de otra manera".

La leyenda del Liverpool advirtió además de que depender únicamente de la calidad técnica les costará títulos. "Tienen un montón de buenos jugadores técnicos, un montón de grandes talentos, pero les falta mala leche, y eso es lo que el entrenador tiene que meter en este equipo", añadió. "Si no, cuando lleguen los grandes premios en los momentos clave de la temporada, el Liverpool no estará ahí".



