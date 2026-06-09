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Thomas Hindle

Traducido por

Del Mundial a la MLS: Christian Pulisic, Mo Salah, Casemiro y otras seis estrellas podrían fichar en EE. UU. tras el verano

Major League Soccer
FEATURES
M. Salah
B. Silva
Neymar
World Cup
M. Depay

Desde Christian Pulisic hasta Mohamed Salah, muchas superestrellas podrían llegar a la MLS tras el Mundial de 2026.

El Mundial traerá a algunas estrellas del fútbol a Estados Unidos. Con 48 equipos, grandes nombres tendrán un papel decisivo. Eso hace tan apasionante al torneo: los mejores dando lo mejor de sí.

Muchos ya tienen carreras consolidadas: Mohamed Salah, Neymar, Bernardo Silva y Casemiro son solo algunos ejemplos. Todos ellos comparten algo: su futuro en el fútbol de clubes es incierto, pues han acordado rescisiones o sus contratos han expirado. Al escribir estas líneas, los cuatro están sin equipo.

Esto resulta interesante para los aficionados de la Major League Soccer (MLS). Hoy, la liga no necesita esforzarse mucho en reclutamiento. Su nivel de talento es conocido. Este Mundial funciona más como herramienta de reclutamiento que como un grito de legitimidad. ¿Quién podría aprovecharlo? Hay varios posibles fichajes que podrían dejar huella en la MLS tras la Copa. GOAL repasa los nombres más destacados...

  • Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images

    Mohamed Salah, Egipto

    Cuando Salah anunció que dejaría el Liverpool tras casi una década, a mitad de la temporada pasada, empezaron los rumores sobre su futuro. Más de seis meses después, aún se desconoce dónde jugará. Suvínculo con San Diego FC, propiedad de un multimillonario egipcio, es evidente. También se mencionaal NYCFC, que necesita un fichaje estrella para coincidir con la apertura del Etihad Park dentro de un año y reforzar su ataque.

    Además, el comisionado dela MLS, Don Garber, ha pedido públicamente su llegada. No sería el fichaje más importante de la liga —título que ostenta Lionel Messi— ni el segundo —David Beckham—. Sin embargo, no hay duda de que sería el tercero. Salah es el deportista musulmán más relevante del mundo y uno de los mejores jugadores de su generación. Aunque seguramente haya interés de clubes europeos y saudíes, encajaría a la perfección en la Major League Soccer.

    • Anuncios
  • Casemiro BrasilGetty Images

    Casemiro, Brasil

    Hace un año, Casemiro era una estrella. Sufrió en la temporada 2024-2025 con Rubén Amorim, pero mejoró con Michael Carrick, quien pidió que se quedara.

    Pese a ello, el brasileño quiere seguir adelante y todo indica que fichará por la MLS. El LA Galaxy fue el primero en mostrar interés, pero, según los informes, el Inter de Miami ha presentado una oferta más sólida. Además, la salida de Benjamin Cremaschi al Parma por 4 millones de euros parece abrirle hueco en la plantilla. A sus 34 años, Casemiro sigue siendo clave para la Seleção.

  • Bernardo Silva PortugalGetty Images

    Bernardo Silva, Portugal

    Bernardo Silva es un futbolista magnífico: bajito y delgado, pero muy inteligente. Pep Guardiola, técnico del Manchester City, lo adora y quizá algún día sea un gran entrenador. Acabará su contrato con el City este verano y saldrá gratis, así que tendrá muchas ofertas. El Barcelona lleva tiempo interesado y su fichaje a coste cero parece una excelente inversión.

    Sin embargo, ESPN informa que varios clubes de la MLS también lo siguen, y allí sería un jugador decisivo.

  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Christian Pulisic, selección masculina de fútbol de Estados Unidos

    La idea se asemeja a la de 1994: tras ese Mundial, varias estrellas de EE. UU. ficharon por la MLS y su presencia impulsó la liga.

    Algunos creen que la actual generación necesitaría algo similar y hay indicios de que podría ocurrir. Se rumorea que Weston McKennie estuvo a punto de fichar por el FC Cincinnati hace dos años, pero la Juventus lo convenció para quedarse. Tras el Mundial, parecía un objetivo prioritario, sin embargo renovó con la Juve.

    Pulisic, en cambio, vive una encrucijada: en la 2025-26 fue clave en la Serie A, pero decayó tras el descanso y acabó en el banquillo con Allegri. Su contrato vence en 2027 y hay rumores de salida. A sus 27 años, Pulisic podría tener un último contrato europeo, pero fichar por un equipo estadounidense también tendría sentido.

    Además, Garber lo ha incluido en su lista de deseos.



  • Poland v Netherlands - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Memphis Depay, Países Bajos

    Resulta sorprendente que Memphis sea el máximo goleador de la historia de Holanda. Su carrera prometía mucho, pero dos malos fichajes, sobre todo el del Manchester United, frenaron su progresión. En 2024 fichó por el Corinthians, donde no ha brillado, aunque la selección sigue confiando en él. Cualquier club de la MLS que busque refuerzos en ataque debería echarle un vistazo.

  • Neymar Brazil 2026Getty Images

    Neymar, Brasil

    Hace 18 meses se rumorea que Neymar ficharía por la MLS. En enero de 2025 se reportó un interés serio primero de Chicago y luego de Miami, pero ninguna ciudad alcanzó un acuerdo económico con el Al-Hilal de Arabia Saudí. Finalmente fichó por el Santos, el club de su infancia, y tuvo un camino irregular hasta la selección brasileña para el Mundial, donde brilló pese a una lesión de rodilla.

    En las últimas semanas diversas lesiones han limitado su participación; la última, una distensión en la pantorrilla, puso en duda su presencia en el Mundial. Aun así, se mantiene en la selección brasileña y parece dispuesto a seguir. Su contrato con el Santos vence a finales de año, y recientemente han surgido rumores que lo vinculan con el FC Cincinnati, por lo que la posibilidad de su fichaje por la MLS sigue viva.