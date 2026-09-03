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¿Dejó escapar el Liverpool al sucesor perfecto de Alisson? Los reds se preparan para un cambio en la portería mientras el número 1 de Brasil se encamina hacia la agencia libre en 2027
Alisson ha pasado nueve años memorables en Anfield
Se invirtieron varias temporadas en Anfield intentando encontrar una última línea de defensa fiable, mientras Jurgen Klopp iba ensamblando con cuidado un rompecabezas ganador del título. El guardameta sudamericano Alisson demostró ser una incorporación muy acertada en el verano de 2018.
Llegó con un precio de 67 millones de libras (90 millones de dólares), lo que le convirtió durante un breve periodo en el portero más caro del planeta, pero ha demostrado ser un dinero muy bien invertido. Alisson ha disputado más de 330 partidos con el Liverpool, marcando además un gol por el camino, y puede presumir de haber ganado la Premier League y la Champions League en un palmarés brillante.
Se ha activado una opción de ampliación de 12 meses en su contrato, pero no se han acordado nuevas condiciones. Eso significa que, tras haber superado su 34º cumpleaños, Alisson dejará Merseyside cuando llegue a su fin la presente temporada.
Sustituirle no será una tarea sencilla, dado todo lo que ha logrado a lo largo de nueve años en Inglaterra, con Giorgi Mamardashvili todavía considerado una opción de recambio, mientras Lucca Brughmans, de 18 años, que llegará procedente del Genk belga, sigue siendo un proyecto relativamente poco probado.
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¿Será casi imposible reemplazar a Alisson?
Preguntado por si será prácticamente imposible que el Liverpool encuentre un sustituto ya hecho para Alisson, la exestrella de los Reds Warnock, que hablaba en asociación con Gambler Media, dijo a GOAL: «Es interesante, porque podrías repasar a muchísima gente que dice que son muy difíciles de reemplazar, pero al final sí encuentras sustitutos. Puede que no sean el mismo tipo de jugador por su forma de jugar, pero tendrán un tipo de efecto diferente en el equipo.
«Cuando llegó Alisson, era bastante desconocido para mucha gente en Inglaterra. En realidad no había jugado tanto en la Roma, y luego llegó y todo el mundo se quedó alucinado preguntándose por qué nadie más había fichado a este portero y por la calidad que tenía, por lo bueno que ha sido tanto con el balón como en situaciones de uno contra uno.
«Su registro cuando juega en comparación con cuando no juega es bastante increíble. Así que creo que encontrar un sustituto va a ser muy difícil».
¿Debería el Liverpool haber hecho más para retener a Kelleher?
Warnock pasó a decir, con un internacional de la República de Irlanda rompiendo sus vínculos con el Liverpool al poner rumbo al Brentford en 2025: «Pensé que tenían un sustituto adecuado en [Caoimhin] Kelleher cuando estaba en el club. Me encanta Kelleher y lo que representa.
«Creo que ha estado en la órbita de Alisson durante prácticamente cinco o seis años y que le ha enseñado muchísimo. Creo que ahora se pueden ver rasgos de eso en su juego, en su comportamiento, su calma y su capacidad en los uno contra uno. Obviamente, quería jugar en el primer equipo y no tuvo tanta paciencia para seguir esperando, lo cual es comprensible.
«Pero ahora se han metido en una situación en la que han intentado fichar a Mamardashvili. En este momento, no es lo bastante bueno con el balón, tanto con los pies como con las manos. Fue incorporado como un posible portero parapenaltis, que es una forma distinta de jugar. Pero cuando eres el Liverpool y se espera que domines el balón, también tienes que ser bueno con los pies. Tienes que ser capaz de iniciar ataques. Simplemente no creo que todavía esté a ese nivel.
«Pero, obviamente, han fichado a un chico joven del Genk. Es una apuesta enorme, habiendo jugado solo 12 partidos y gastando 35 millones de libras en él. Pero, evidentemente, ven algo especial en él».
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Calendario del Liverpool 2026-27: visita al Ipswich, lo próximo
Alisson espera despedirse por todo lo alto como jugador del Liverpool, con el club de Anfield de nuevo en la pelea por los grandes títulos tras una temporada 2025-26 sin trofeos que acabó costándole el puesto a Arne Slot.
Andoni Iraola es ahora quien lleva el timón, y el español ha visto cómo su equipo empataba 2-2 en dos partidos consecutivos contra Newcastle y Nottingham Forest al inicio de la temporada 2026-27. Buscará su primera victoria, además de unos puntos muy valiosos, en su visita del viernes al recién ascendido Ipswich.
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