El seleccionador sueco, Graham Potter, confirmó la lista de 26 jugadores para el Mundial, y la gran ausencia es la estrella del Tottenham, Kulusevski.

El mediapunta no juega desde mayo de 2025, cuando sufrió una grave lesión de rodilla en la derrota del Tottenham por 2-0 ante el Crystal Palace, lo que acabó con sus esperanzas de representar a su país en la máxima cita futbolística.

A pesar de su esfuerzo por recuperarse a tiempo, aún no entrena al máximo en Hotspur Way y realiza su rehabilitación en el extranjero, lejos de la competencia.

Su ausencia cierra un año agotador con dos operaciones en la rodilla.



