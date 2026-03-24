AFP
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Dejan Kulusevski, baja por lesión desde hace tiempo en el Tottenham, se incorporará a la selección sueca de cara a la repesca del Mundial
Un duro camino de vuelta para el delantero de los Spurs
El internacional sueco ha vivido una pesadilla fuera de los terrenos de juego, ya que no ha jugado ni con su club ni con su selección desde mayo del año pasado. Lo que en un principio el equipo médico del Tottenham descartó como una lesión leve acabó requiriendo una importante intervención quirúrgica en la rótula. Sin embargo, según se ha informado, Kulusevski se unirá a la selección sueca para apoyar a sus compatriotas en su preparación para enfrentarse a Ucrania en las semifinales de la repesca del Mundial de 2026.
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Potter celebra la presencia de su jugador estrella
El seleccionador de Suecia, Graham Potter, ha convocado al extremo para la concentración de marzo, de cara al crucial enfrentamiento contra Ucrania, dando prioridad a su influencia en la moral del equipo. Aunque el técnico admitió que la recuperación física del jugador ha sido más lenta de lo previsto, cree que contar con el delantero en el grupo tiene un valor incalculable.
«Dejan está en España, así que creo que vendrá aquí a reunirse con nosotros. Será estupendo verle. En la fase en la que se encuentra su rehabilitación, no hay ningún problema», declaró Potter a Aftonbladet. «Para otros es más difícil porque se encuentran en una fase de la rehabilitación en la que les resulta más complicado estar sobre el terreno de juego. Pero Dejan vendrá y será fantástico».
Complicaciones en el proceso de rehabilitación
El camino de vuelta de Kulusevski no ha sido nada fácil, ya que varios contratiempos han impedido al exjugador de la Juventus reincorporarse a la competición.
En febrero, el exentrenador de los Spurs, Thomas Frank, declaró: «Es una lesión complicada, en la que es importante asegurarse de que no haya dolor en la rodilla. Por eso le pusieron una inyección y esperamos que le ayude. Así que, dentro de tres o cuatro semanas, estará sobre el césped sin dolor». Kulusevski aún no ha regresado, y ahora es Igor Tudor quien se encuentra al frente de los Spurs de forma interina.
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¿Y ahora qué?
Suecia afronta esta semana un partido decisivo de la repesca contra Ucrania, en el que el ganador se asegurará una plaza en la repesca final. Mientras la selección nacional lucha por clasificarse, Kulusevski seguirá recuperándose de su lesión y espera recuperarse y poder disputar algunos minutos antes de que termine la temporada.
Tras el parón internacional, los Spurs vuelven a la acción en la Premier League contra el Sunderland. Actualmente luchan por evitar el descenso, ya que ocupan el puesto 17 de la tabla, solo un punto por encima del West Ham United.