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Deco, director deportivo del Barcelona, asiste a la final de la FA Cup para ver al delantero del Chelsea, en plena valoración de una oferta de 55 millones de libras
Deco planea una misión de ojeo en Wembley
Deco, directivo de 48 años y exjugador del Chelsea, asistirá hoy a la final de la FA Cup entre el Chelsea y el Manchester City para negociar el fichaje de Pedro. Esta semana ha mantenido reuniones en Londres para planificar la campaña de fichajes del Barça, según The Daily Mail.
Con la intención de reforzar la delantera, el brasileño se ha convertido en prioridad. Su presencia en Wembley confirma el interés azulgrana por el jugador de 24 años, que ha brillado desde su llegada a Stamford Bridge procedente del Brighton hace solo un año.
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La era Lewandowski llega a su fin
La búsqueda de un nuevo delantero se ha acelerado tras confirmar el Barcelona que Robert Lewandowski dejará el club al final de esta temporada. El club anunció la noticia con un emotivo homenaje en redes sociales: «Llegó como una estrella. Se marcha como una leyenda», poniendo fin a sus cuatro brillantes años en Cataluña.
El jugador se despidió en X: «Tras cuatro años de retos y trabajo duro, es hora de seguir adelante. Me voy con la misión cumplida: 4 temporadas y 3 campeonatos. Nunca olvidaré el cariño de la afición desde el primer día. Cataluña es mi hogar. Gracias a todos, especialmente al presidente Laporta por el capítulo más increíble de mi carrera. El Barça ha vuelto a su lugar.
La postura del Chelsea respecto a la estrella de 55 millones de libras
A pesar del interés del Barcelona, el Chelsea quiere retener a su joya. La directiva azul asegura que no piensa vender a un futbolista que costó 55 millones de libras y que ha sido uno de los pocos brillos en una temporada turbulenta. Pedro ha marcado 20 goles en su primera campaña en Londres.
Mientras tanto, buscan entrenador: Xabi Alonso es el favorito, aunque también suenan Andoni Iraola, Oliver Glasner y Marco Silva. Sea quien sea, encontrará en Pedro una pieza clave para el proyecto.
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Otros objetivos en el punto de mira
El interés del Barcelona por el jugador del Chelsea no descarta a otros objetivos de la Premier League. El club sigue pendiente del delantero del Manchester United Marcus Rashford, aunque cualquier acuerdo por el internacional inglés probablemente requeriría un precio reducido debido a las restricciones económicas en el Camp Nou.