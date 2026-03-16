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Deco afirma que se le debe una disculpa por el fichaje de João Cancelo, ya que el director deportivo del Barcelona revela que el exdefensa del Manchester City es un «fanático del Barça»
Acallar a los escépticos saudíes
La decisión del Barcelona de traer de vuelta a Cancelo a Cataluña desde el Al-Hilal en enero fue objeto de un intenso escrutinio. Muchos expertos, entre ellos el destacado periodista Gerard Romero, señalaron que los críticos habían tildado prematuramente al jugador de 31 años de «retirado» tras su fichaje por la Liga Profesional Saudí. Sin embargo, Cancelo ha desmontado rápidamente esa narrativa, integrándose a la perfección en un equipo que actualmente lidera la Liga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Su actuación en la reciente goleada por 5-2 al Sevilla —en la que anotó un gol y dio una asistencia— sirvió como demostración definitiva de su calidad y su buen estado físico.
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Deco revela que Cancelo está «loco» por el Barça
Tras la exitosa reelección de Joan Laporta, Deco aprovechó la ocasión para defender la estrategia de fichajes y elogiar el carácter de Cancelo. Destacó que el club valora al defensa no solo por su talento, sino también por su auténtico amor por el Blaugrana. «Nos hemos esforzado por fichar a Cancelo porque ha demostrado una y otra vez que es un fanático del Barça», explicó Deco. El director deportivo sugirió que este nivel de lealtad es cada vez más difícil de encontrar en el fútbol actual, y afirmó: «Es un sentimiento poco común hoy en día entre los jugadores, y estamos intentando recuperarlo».
La redención tras un comienzo sin trofeos
Esta etapa supone la segunda incursión de Cancelo en el Spotify Camp Nou, tras una cesión algo frustrante procedente del Manchester City durante la temporada 2023-24. Aunque fue titular habitual durante ese primer año, la falta de títulos dejó al internacional portugués con la sensación de tener una cuenta pendiente. Desde su llegada en enero, ya ha aportado un gol y dos asistencias en solo seis partidos de liga, demostrando ser una pieza táctica fundamental para Flick. Su versatilidad en las bandas ha aportado la estabilidad defensiva y el empuje ofensivo que en ocasiones faltaban durante la primera mitad de la temporada.
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Un partido decisivo en Europa que marcará el rumbo de la temporada
La atención pasa ahora del dominio nacional a la trayectoria europea, con un partido de la Liga de Campeones de gran importancia en el horizonte. El Barcelona recibe al Newcastle United este miércoles para disputar el partido de vuelta de los octavos de final, con un marcador global actualmente empatado a 1-1.
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