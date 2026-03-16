Deco afirma que se le debe una disculpa por el fichaje de João Cancelo, ya que el director deportivo del Barcelona revela que el exdefensa del Manchester City es un «fanático del Barça»

La decisión del Barcelona de traer de vuelta a Cancelo a Cataluña desde el Al-Hilal en enero fue objeto de un intenso escrutinio. Muchos expertos, entre ellos el destacado periodista Gerard Romero, señalaron que los críticos habían tildado prematuramente al jugador de 31 años de «retirado» tras su fichaje por la Liga Profesional Saudí. Sin embargo, Cancelo ha desmontado rápidamente esa narrativa, integrándose a la perfección en un equipo que actualmente lidera la Liga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Su actuación en la reciente goleada por 5-2 al Sevilla —en la que anotó un gol y dio una asistencia— sirvió como demostración definitiva de su calidad y su buen estado físico.