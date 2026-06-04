¡Declaraciones contundentes de su representante! El candidato al traspaso tiene en vilo al FC Barcelona

Según Romano, la lucha por el mediocampista ofensivo sigue abierta. El internacional portugués, libre tras nueve años en el Manchester City, preferiría fichar por un club español.

Pese a ello, en el Camp Nou daban por hecha su llegada. RAC1 informó que el técnico azulgrana, Hansi Flick, ya había dado el visto bueno a su fichaje.

Según Mundo Deportivo, el campeón Barcelona parte con ventaja, pues el jugador estaría dispuesto a rebajarse notablemente el sueldo para recalar en La Liga.