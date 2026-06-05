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Declan Rice está «a la altura» de Steven Gerrard y Bryan Robson, reconoce un excentrocampista de Inglaterra, quien añade que la estrella del Arsenal vale hoy más de 150 millones de libras
Rice podría seguir los pasos de Gerrard y Robson y convertirse en capitán de Inglaterra
Las leyendas Gerrard (Liverpool) y Robson (Manchester United) ya capitanearon a Inglaterra en Copas del Mundo: 1986/1990 y 2010/2014, respectivamente.
Rice, centrocampista de 27 años, aspira a suceder a Kane, quien por ahora mantiene el brazalete.
Cuando lo haga, todo indica que el brazalete recaerá en un mediocampista, y la selección ya está lista para asumir el liderazgo desde la mitad del campo. Es algo habitual: muchos capitanes han salido del centro del campo.
Rice, formado en West Ham y fichado por el Arsenal en 2023 por 105 millones de libras (141 millones de dólares), ya es el futbolista británico más caro de la historia y parece listo para asumir el trono cuando llegue el momento.
Ese récord quizá caiga pronto, pero el Arsenal valoró un fichaje que sorprendió en 2023. Rice les ayudó a acabar con 22 años sin título liguero y a llegar a la final de la Champions.
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Por qué Rice, estrella del Arsenal, es un centrocampista completo
Ha aparecido en una papeleta del Balón de Oro y probablemente lo hará en muchas más. Al preguntársele si Rice es el centrocampista más completo del mundo, la exestrella inglesa Reid —en declaraciones a GOAL a través de BUDDS, la principal casa de subastas de objetos deportivos del Reino Unido— afirmó: «Tiene una influencia enorme en el campo. Es un jugador de primera.
Bryan Robson era un jugador de primer nivel, así que mencionarlos juntos muestra lo que pienso de Rice: un futbolista fantástico. Creo que está a la altura de Robson.
«Stevie G era un futbolista excepcional, brillante. Está entre los mejores centrocampistas. Lo tiene todo: recibe, maneja y lee el juego en defensa y ataque. No hay nadie mejor».
¿Vale Rice más de 150 millones de libras en el mercado de fichajes?
Aunque Rice ya ha batido récords de traspaso, el Arsenal no quiere que lo vuelva a hacer en las próximas ventanas. Está vinculado al club hasta 2028 y ya se habla de una posible renovación.
Si llegara al mercado, su precio seguramente habría subido. El delantero sueco Alexander Isak fichó por el Liverpool el verano pasado por 125 millones de libras (168 millones de dólares), un récord en el fútbol británico. Teniendo en cuenta esa transferencia, ¿podría Rice valer ahora más de 150 millones de libras (202 millones de dólares)?
El exentrenador del Manchester City y del Sunderland, Reid, lo resume así: «He negociado fichajes; el fútbol ha cambiado y ahora hay mucho dinero en juego.
La gente vale lo que otros están dispuestos a pagar. Hoy tenemos un Mundial de 48 equipos y se habla de una Superliga Europea: todo gira en torno al dinero.
«Si lo sacaran del Arsenal —no creo que ocurra—, costaría unas cuantas libras».
- BUDDS Auctions
England y Rice aspiran a la gloria en el Mundial 2026.
Esa cifra crecerá si Rice ayuda a Inglaterra a acabar con 60 años de fracasos en torneos internacionales. Quiere seguir los pasos de los héroes de 1966.
Varios de esos héroes surgieron del West Ham, entre ellos Martin Peters, famoso por marcar el segundo gol en la final de 1966 ante Alemania Federal. Su camiseta de repuesto de ese día podría alcanzar entre 30 000 y 50 000 libras en una subasta.
Es uno de varios lotes que incluyen la camiseta que Norman Whiteside vistió en el Mundial de 1982, cuando se convirtió en el jugador más joven en disputar el torneo. Rice y sus compañeros esperan que sus futuros recuerdos alcancen igual valor.
La subasta de la Copa del Mundo deBUDDS se celebrará el 25 de junio de 2026, y la subasta online comenzará el 2 de junio. Más información aquí; para obtener una valoración online gratuita de cualquier objeto de recuerdo deportivo, haz clic aquí.