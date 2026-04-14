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Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Declan Rice es uno de los cinco jugadores del Arsenal que se perderán el entrenamiento previo al decisivo partido de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa

D. Rice
Arsenal
Liga de Campeones
Arsenal vs Sporting de Lisboa
Sporting de Lisboa
B. Saka
M. Oedegaard
J. Timber
R. Calafiori

Declan Rice fue uno de los cinco jugadores que se perdieron la última sesión de entrenamiento del Arsenal antes del partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa. Bukayo Saka, Martin Odegaard, Riccardo Calafiori y Jurrien Timber tampoco participaron, tras haberse perdido la derrota del fin de semana ante el Bournemouth en la Premier League.

  • Rice y Saka se suman a la lista de lesionados del Arsenal

    La ausencia de Rice sorprendió, pues jugó los 90 minutos en la derrota 2-1 del Arsenal ante el Bournemouth. Según el Evening Standard, su falta en el entrenamiento genera dudas sobre su participación en el partido clave. Saka tampoco estuvo, ya que sigue recuperando su forma física. El extremo se perdió el duelo contra el Bournemouth pese a que Arteta esperaba su regreso.

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  • 20251006-arsenal-martin-odegaard(C)Getty Images

    Odegaard sigue de baja con los Gunners

    El capitán Odegaard no apareció en la sesión abierta, prolongando su baja por lesión. Su ausencia ante los Cherries se notó y, si no recibe el alta para el duelo contra el Sporting en el Emirates, Arteta tendrá difícil cubrir su vacío creativo en el centro del campo.

  • Los defensas agravan los problemas de selección

    La defensa también se ha visto afectada, ya que Calafiori se mantuvo ausente de los entrenamientos. A pesar de jugar los 90 minutos en la ida contra el Sporting de Lisboa, el defensa italiano ha tenido problemas físicos desde entonces. No participó en las sesiones previas al partido contra el Bournemouth y quedó fuera de la convocatoria, lo que genera dudas sobre su estado actual. Timber, quinto ausente, sigue recuperándose de una lesión en la ingle que lo obligó a dejar el partido contra el Everton el mes pasado; aún no ha vuelto a entrenar al máximo. 

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    ¿Y ahora qué?

    Estas bajas llegan en un momento delicado para el Arsenal, que afronta una semana clave. Tras el partido de vuelta contra el Sporting —con una ventaja mínima de 1-0 de la ida—, el equipo de Arteta viajará el domingo al Etihad Stadium para medirse al Manchester City en un duelo decisivo por el título. 

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