Declan Rice es uno de los cinco jugadores del Arsenal que se perderán el entrenamiento previo al decisivo partido de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa

La defensa también se ha visto afectada, ya que Calafiori se mantuvo ausente de los entrenamientos. A pesar de jugar los 90 minutos en la ida contra el Sporting de Lisboa, el defensa italiano ha tenido problemas físicos desde entonces. No participó en las sesiones previas al partido contra el Bournemouth y quedó fuera de la convocatoria, lo que genera dudas sobre su estado actual. Timber, quinto ausente, sigue recuperándose de una lesión en la ingle que lo obligó a dejar el partido contra el Everton el mes pasado; aún no ha vuelto a entrenar al máximo.