Declan Rice, del Arsenal, podría ser sancionado por la UEFA tras afirmar que los aficionados del Atlético de Madrid «provocaron» la anulación de un penalti en la Liga de Campeones

La estrella del Arsenal podría ser investigada por la UEFA tras criticar el arbitraje en la ida de semifinales contra el Atlético. El centrocampista se quejó después de que el árbitro Danny Makkelie anulara un penalti a Eberechi Eze, un giro que, según Mikel Arteta, «cambió el rumbo del partido y de la eliminatoria».

Según The Times, el organismo estudiará sus palabras para decidir si cuestionan la integridad arbitral. Se espera que Rice juegue el martes en el Emirates, pero una posible sanción podría marginarlo en la final si los Gunners avanzan.







