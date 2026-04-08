«¡Decisiones incomprensibles!» El Real Madrid se siente muy perjudicado por el árbitro en el partido contra el Bayern de Múnich

Al menos en la entrada de Tah, Arbeloa tenía razón; sin embargo, teniendo en cuenta la actuación arbitral, tampoco habría tenido motivos para quejarse si Oliver hubiera señalado el punto de penalti en el tiempo de descuento y concedido un penalti de última hora al FC Bayern. Álvaro Carreras derribó de forma claramente visible a Michael Olise en el área del Real Madrid tras un buen control del balón con el pecho, pero Oliver hizo gestos de negación.

«Es cierto: el Real Madrid no habría tenido motivos para quejarse de un penalti», comentó Wagner sobre la jugada, aunque también salió en defensa de Oliver: «En otras jugadas similares, dejó pasar algunas cosas, por lo que me pareció coherente. Así pues, esta jugada encajaba en su línea, aunque, por supuesto, si se analiza de forma aislada, puede ser objeto de controversia».

A pesar de la primera derrota en casa de los blancos ante el FCB desde 2012, Arbeloa no estaba dispuesto a tirar la toalla. «Si algún equipo puede ganar en Múnich, ese es el Real Madrid. Sabemos lo difícil que es allí, pero lo intentaremos todo», afirmó combativo el entrenador del Real: «Admiro la ambición de mis jugadores. Quien no crea en ello, que se quede en Madrid. Vamos a Múnich a ganar».